Alito Moreno celebra revocación de visa a Andrés Manuel López Beltrán: “¡Vas a caer, pinche narcojunior!”

El senador priista respaldó la decisión del Departamento de Estado, acusó al hijo del expresidente de creer que su apellido lo hace intocable y anunció que el PRI llevará los señalamientos ante instancias internacionales. (CUARTOSCURO)

Guardar

Alejandro “Alito” Moreno, presidente del PRI, celebró este jueves la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán y respondió con dureza a la carta que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador dirigió a Donald Trump.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el senador priista llamó “narcojunior” a López Beltrán y advirtió que “las fronteras de la impunidad empiezan a cerrarse”.

La reacción de Moreno llega en medio de una escalada de tensión entre el PRI y Morena que en días recientes incluyó la detención de dos personas cercanas al líder del tricolor: Luis Antonio Espinosa Campos, contador vinculado al hermano del priista Emigdio Moreno Cárdenas; y Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de Comunicación Social del gobierno de Campeche durante la administración de Moreno, detenido por presunto peculado en un esquema de desvío de 36 millones de pesos mediante empresas factureras.

PUBLICIDAD

Andrés Manuel López Beltrán dio a conocer que le revocaron la visa. (IG: @andresmanuellopezbeltran_)

A ello se suman las denuncias del priista ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra tres consejeros del INE, una acusación de “traición a la patria” por parte de legisladores morenistas y una solicitud de desafuero en su contra en el Congreso.

Moreno critica que Andy López Beltrán enviara carta a Trump

Moreno arremetió contra López Beltrán por haber publicado la carta en la que exige explicaciones a Trump y pide la destitución de Marco Rubio y Christopher Landau. “¡No mam*s, cabrón! ¿Con qué autoridad moral pides explicaciones cuando Morena ha sido la tapadera de criminales y narcopolíticos?”, escribió.

El dirigente priista le exigió a López Beltrán que, antes de reclamarle a Washington, dé explicaciones sobre “sus relaciones, sus negocios, su corrupción, sus lujos, su clan y cada señalamiento público que rodea a su grupo político por sus vínculos con los cárteles del crimen organizado”. Calificó de “lloriqueo” la reacción del hijo del expresidente y rechazó que la cancelación de la visa tenga motivaciones políticas.

PUBLICIDAD

Alejandro Moreno exhibe los presuntos nexos de Morena con el crimen organizado. Crédito: X/@alitomorenoc

Moreno fue más lejos y acusó a López Beltrán de creer que el apellido familiar lo protege de cualquier consecuencia: “Las investigaciones les están alcanzando y ustedes siguen creyendo que su narcoapellido los hace intocables”. Agregó que “el apellido López Obrador no te da impunidad en el mundo ni te extiende certificados de honestidad”.

El priista también minimizó la carta publicada por López Beltrán: “Podrás patalear, insultar, reclamar y mandar todas las cartas que quieras. Las preguntas siguen ahí y las van a tener que responder”. Describió al grupo político de Morena con una de las frases más duras de su mensaje: “Se sentían una familia real y acabaron siendo una pandilla de rateros”.

PUBLICIDAD

Moreno respaldó la postura del gobierno de Trump ante México: “Desde el PRI reconocemos la firmeza del presidente Donald Trump, del secretario de Estado Marco Rubio, así como el trabajo diplomático de Christopher Landau, quienes han defendido con claridad los intereses del hemisferio, la democracia y la libertad y han exigido resultados en el combate a los cárteles del crimen organizado”.

El presidente del PRI explicó además por qué, a su juicio, la cancelación de visas incomoda tanto a Morena: “Por eso les molesta tanto cuando fuera de México encuentran autoridades a las que no pueden controlar, corromper o cooptar”. Cerró su mensaje con una advertencia directa: “¡Vas a caer, pinche narcojunior de mierd*!”.

PUBLICIDAD

Moreno exige que AMLO también rinda cuentas y anuncia acciones internacionales

Andrés Manuel López Obrador y sus hijos. (Cuartoscuro)

Más allá de López Beltrán, Moreno extendió sus acusaciones al propio expresidente. Sostuvo que las acusaciones sobre presuntos vínculos de López Obrador con el crimen organizado “son demasiado graves para ignorarlas y tendrán que investigarse hasta llegar a la verdad”.

Afirmó que “quienes hayan entregado instituciones, territorios y la tranquilidad de nuestro pueblo a cambio de poder o impunidad tendrán que asumir las consecuencias y responder ante la ley”.

El priista enmarcó la cancelación de la visa como parte de un proceso más amplio: “El gobierno de Estados Unidos tomó esa decisión en medio de serios cuestionamientos sobre la confianza en las autoridades mexicanas y hay razones de fondo que no se pueden ignorar”. Sostuvo que Morena “se acostumbró al poder, a la protección y a creer que podía hacer lo que quisiera sin enfrentar consecuencias”.

PUBLICIDAD