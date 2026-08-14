México
Agregar Infobae enGoogle

SCJN justifica aumento presupuestal de 12.7% para 2027 tras críticas de Lenia Batres: “8 de cada 10 pesos van a sueldos”

La Suprema Corte aseguró que el alza responde al pago de sueldos y obligaciones laborales

CIUDAD DE MÉXICO, 21OCTUBRE2025.- La ministra Lenia Batres conversa con Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 21OCTUBRE2025.- La ministra Lenia Batres conversa con Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
Guardar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defendió su anteproyecto de presupuesto para 2027, después de que la ministra Lenia Batres ventilara públicamente un oficio en el que acusa al Pleno de revertir los avances en austeridad republicana.

En una tarjeta informativa difundida este jueves, la Corte argumentó que el incremento solicitado responde al impacto de la inflación y a obligaciones legales en materia de remuneraciones.

El monto aprobado por el Pleno en sesión privada del 6 de agosto asciende a 6,104.5 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 12.7% en términos reales. Batres, en cambio, había cifrado el alza en 17.2%, una diferencia que se explica por la base de comparación: la ministra mide el incremento respecto al presupuesto autorizado para 2026, mientras que la Corte calcula el porcentaje considerando el efecto de la inflación.

PUBLICIDAD

El Pleno aprobó el anteproyecto en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Sala de audiencias con asientos rojos, mesa de madera, magistrados, público, pantallas, bandera de México, retrato y textos en las paredes
SCJN (SCJN)

En el documento, la SCJN precisó que la aprobación del anteproyecto se realizó en cumplimiento del artículo 20, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que el proyecto ya fue remitido al Órgano de Administración Judicial (OAJ).

La Corte subrayó que su política presupuestal se basa en criterios de austeridad, racionalidad, eficiencia y transparencia, pero que la austeridad debe ejercerse “con equilibrio” para garantizar que la institución opere con eficiencia y cumpla su mandato constitucional.

El alto tribunal recordó que en los ejercicios fiscales 2025 y 2026 enfrentó recortes relevantes. En 2025 la reducción fue de 12%, equivalente a 714.4 millones de pesos; en 2026 fue de 11.2%, por 661 millones de pesos.

PUBLICIDAD

Como resultado de esas restricciones, la Corte eliminó prestaciones para ministras, ministros y mandos superiores, entre ellas gastos de teléfonos celulares y gasolina, canceló el ajuste salarial para todo el personal, redujo 83 plazas administrativas —10% de esa plantilla— y suprimió recursos para becas al personal.

Billetes mexicanos de varias denominaciones apilados y esparcidos con monedas sobre una mesa de madera, con una alcancía rota y un símbolo de pesos dorado.
La SCJN defendió el aumento en su presupuesto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Corte añadió que 8 de cada 10 pesos del incremento solicitado se destinarán a cubrir sueldos y prestaciones previstas en la ley y en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes. Las remuneraciones, señaló el documento, se determinaron en cumplimiento de los artículos 94 y 127 de la Constitución, por lo que ninguna excede el tope salarial establecido para la persona titular de la Presidencia de la República.

El anteproyecto contempla también recursos para fortalecer acciones preventivas de mantenimiento con el objetivo de reducir costos en el mediano y largo plazos en los ámbitos jurisdiccional y de infraestructura, así como para retomar gradualmente proyectos de innovación y mejora institucional en 2027, entre ellos la renovación del equipo tecnológico de Plural TV, que acumula más de 20 años de antigüedad.

El seguro médico, las pensiones de ex ministros y las áreas que Batres quiere suprimir

El punto de mayor fricción entre Batres y sus compañeros de Pleno es la restitución del Seguro de Gastos Médicos Mayores. La ministra sostuvo en su oficio que ese beneficio ya había sido eliminado el año pasado y que el artículo 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana prohíbe contratar con recursos públicos seguros médicos privados para servidores públicos.

Lenia Batres. (FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM)
Lenia Batres. (FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM)

Añadió que el Poder Judicial ya cubre las cuotas del ISSSTE para mandos medios y superiores, por lo que no se justifica pagar adicionalmente un seguro privado con dinero público.

La SCJN ofreció una lectura distinta. En la tarjeta informativa precisó que el Pleno aprobó, por mayoría de seis votos, incluir una previsión presupuestaria para ese seguro en favor de todo el personal de la institución, con excepción de las ministras y los ministros, y que la medida estaría sujeta a la disponibilidad presupuestal en caso de que la Cámara de Diputados apruebe el monto solicitado.

Batres fue más lejos en su oficio. Señaló que siguen pendientes los ajustes a las pensiones de ex ministras y ex ministros conforme a las remuneraciones actuales del Pleno, cuyo excedente rebasa 54 millones de pesos, y que las plazas asignadas a ese esquema representan otros 39 millones si se deja una sola. Propuso además eliminar las áreas de Protocolo, Atención a Ministros y Atención a Ex Ministros, con la aclaración de que su propuesta no afectaría a los trabajadores adscritos a esas oficinas, sino únicamente el gasto en servicios que prestan.

Ministros de la SCJN. (CUARTOSCURO)
Ministros de la SCJN. (CUARTOSCURO)

La ministra votó en contra del presupuesto “en su conjunto” y, una vez concluida la votación, pidió que se retirara de su ponencia el monto asignado tanto al seguro de separación individualizada como al seguro de gastos médicos mayores. Esa solicitud alcanza a 95 personas. Batres precisó que ni ella ni ese personal han recibido esos seguros desde que ingresaron a la SCJN en diciembre de 2023.

La tensión entre Batres y el resto del Pleno quedó expuesta en la sesión pública del 13 de agosto, cuando la ministra retiró uno de sus proyectos y acusó un ambiente de “animadversión insana” que, dijo, podría estar vinculado al oficio presupuestal que envió ese mismo día al OAJ. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz rechazó esa lectura: respondió que los integrantes del Pleno habían expuesto argumentos jurídicos, que nadie había hecho descalificaciones por razones personales y que él, en lo personal, se enteraba del oficio en ese momento.

Temas Relacionados

SCJNLenia BatresPresupuesto 2027Política Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alito Moreno celebra revocación de visa a Andrés Manuel López Beltrán: “¡Vas a caer, pinche narcojunior!”

El dirigente del PRI afirmó que AMLO también tendrá que rendir cuentas por los señalamientos que existan sobre posibles pactos con los cárteles del crimen organizado

Alito Moreno celebra revocación de visa a Andrés Manuel López Beltrán: “¡Vas a caer, pinche narcojunior!”

Charito Ruiz anuncia su compromiso a 3 años de su divorcio de Ernesto D’Alessio: ¿quién es su prometido?

La influencer publicó en Instagram un video del momento en el que recibe el anillo de compromiso de parte de su pareja

Charito Ruiz anuncia su compromiso a 3 años de su divorcio de Ernesto D’Alessio: ¿quién es su prometido?

Cristian Daniel “N” es vinculado a proceso por robo y homicidio de estudiante de la FES Zaragoza

El robo de pasajeros fue en la autopista México-Puebla, el detenido permanecerá en prisión preventiva

Cristian Daniel “N” es vinculado a proceso por robo y homicidio de estudiante de la FES Zaragoza

EEUU le quita su visa a Andy López Beltrán: el hijo de AMLO envía carta a Trump

El hijo del expresidente AMLO sostiene que no hay ninguna prueba en su contra acerca de algún acto inmoral o delictivo

EEUU le quita su visa a Andy López Beltrán: el hijo de AMLO envía carta a Trump

Tris: todos los números ganadores de hoy 13 de agosto

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Tris: todos los números ganadores de hoy 13 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

En tres cateos, autoridades aseguraron más de 2 mil dosis de droga en Michoacán: hay 10 detenidos en total

Detienen a comandante de la Policía Municipal de Pánuco por presuntos vínculos con un grupo delictivo

Ricardo Thompson obtiene amparo que frena apertura a juicio oral por huachicol fiscal

Desmantelan red de extorsión contra bares de la calzada Acoxpa: hay siete detenidos, droga y un arma larga asegurada

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Gema y Moisés se enfrentarán contra Brianda por el robo de la salvación

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Gema y Moisés se enfrentarán contra Brianda por el robo de la salvación

Charito Ruiz anuncia su compromiso a 3 años de su divorcio de Ernesto D’Alessio: ¿quién es su prometido?

Fans acusan a Yahir de no tolerar a Luis Chaparro en La Casa de los Famosos México, esta sería la razón

Cristian Castro lanza rock prehispánico tras su graduación de la prepa y polémica por pase UNAM

Fabio Colonna nos habla de “Retrato de una obsesión”, su nuevo corto que mezcla el horror cósmico y el body horror, junto a Hugo Stiglitz

DEPORTES

Santiago Giménez podría jugar con Fidalgo: Real Betis tendría interés

Santiago Giménez podría jugar con Fidalgo: Real Betis tendría interés

Isaac “Pitbull” Pitbull Cruz confiesa qué lo llevó a ser parte del Canelo Team

Jorge Álvarez Máynez exige el regreso del ascenso y descenso en la Liga MX: solicitó investigación

TUDN suma otra baja después de polémica de Valeria Marín y Marc Crosas

Cruz Azul pierde 2-1 contra Chicago Fire en los últimos minutos y se va eliminado de la Leagues Cup