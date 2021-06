Elecciones en Sonora: con el 100% de actas capturadas, PREP da la victoria a Alfonso Durazo de Morena

El candidato celebró su triunfo anticipadamente en Hermosillo (Foto: Reuters)

Con un 43.7599% de participación ciudadana y un total de 3,748 actas capturadas, en su último corte a la hora local de las 12:30 horas de este lunes 7 de junio de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP Sonora) arrojó los resultados derivados del 100% de actas capturadas.

Con el total de votos mostrados a nivel Entidad que representa la suma del voto emitido en territorio Estatal, en cuanto a la gubernatura del estado, el organismo dio a conocer el triunfo del ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño. El candidato por la coalición Juntos haremos historia en Sonora, conformada por los partidos Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza, fue favorecido con un total de 419, 662 votos y un porcentaje del 51.5118%

Alfonso Durazo lideró la votación en Sonora (Foto: Captura de pantalla)

Le sigue en el conteo Ernesto Gándara Camou, candidato de la alianza Va por Sonora -PRI, PAN y PRD- con 290, 000 votos, el 35.6887% de participación.

Le siguen Jesús Manuel Scott Sánchez, candidato de Movimiento Ciudadano, se ubica en el tercer sitio con 4.7598%; Carlos Ernesto Zataraín González del PES con 1.9315%; David Cuauhtémoc Galindo Delgado, de Redes Sociales Progresistas, con 1.1899% y María del Rosario Fátima Robles Robles de Fuerza México con 1.9225%

En la entidad se registró una participación de 814, 690 como total de votos.





Por su parte, alrededor de las 22:00 horas del centro, Alfonso Durazo se proclamó vencedor ante su equipo de campaña y simpatizantes: “En Sonora ganó el pueblo…las tendencias nos favorecen”, apuntó el candidato en una transmisión que fue difundida en sus redes sociales proclamando su victoria.

”Con enorme compromiso, tengo el honor y gran gusto de anunciar que las tendencias nos favorecen ampliamente. Este triunfo le pertenece a todas y todos los sonorenses. Desde hoy les digo: no descansaré hasta lograr UnSonoraParaTodos”, añadió.

En octubre de 2020, Alfonso Durazo presentó su renuncia como secretario de Seguridad (Video: Gobierno de México)

El candidato de la alianza Juntos haremos historia en Sonora, destacó que la entidad le abrió las puertas de par en par a la cuarta transformación y aseguró que no existen oportunidades de que sus adversarios alcancen la victoria que logró esta tarde en las urnas, por lo que los invitó a aceptar los resultados.

Destacó también que su gobierno será tolerante, decente, humano y que “traerá por fin justicia a nuestros hermanos marginados para que dejen de carecer de todo”.

“Asumimos nuestro triunfo con humildad y asimismo el compromiso total de cumplir a la gente lo que prometimos en campaña”, agregó Alfonso Durazo en su anticipada celebración.

Un colectivo de buscadoras de personas desaparecidas adjuntó mensajes para los candidatos en sus boletas electorales (Foto: Captura de pantalla)

Entre mariachis, el candidato lució emocionado y abrazó a su equipo de trabajo, luego de ser presentado por un vocero como “el gobernador electo de Sonora. Así lo expresó:

“Amigas y amigos, compañeras y compañeros de lucha, sí se pudo, el pueblo de Sonora ha abierto las puertas de par en par a la cuarta transformación, por voluntad ciudadana ha triunfado la unción del cambio verdadero, ha hablado la sed de justicia y la voluntad transformadora de las y los sonorenses. Hoy termina una época y otra está a punto de comenzar”

Célida López a la expectativa

Debido a la diferencia de votos tan cerrada, la candidata a la Alcaldía de Hermosillo por Morena, Célida López Cárdenas, afirmó la mañana de este lunes 7 de junio que “no hay un ganador todavía”.

Y es que el PREP arroja al momento, 94,001 votos, es decir 38.2040% para Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, candidato por la coalición Va por Sonora; mientras que Celida obtuvo 87,740, es decir, 35.8442%

Célida López Cárdenas comunicó esta mañana que pedirá la apertura de paquetes para una contabilización (Foto: Facebook@celidalopezc)

La candidata señaló que “un voto hace la diferencia” y por ello habrá de solicitar posteriormente la abertura de paquetes. Fue en conferencia de prensa donde, acompañada por su equipo de campaña, López aseguró que se asesorará con el equipo de abogados para defender su voto.

“Dependerá mucho de la apertura de los paquetes, tenemos que hacer la contabilidad total de cada uno de los votos y entonces ahí tendremos que tomar decisiones. Evidentemente si hay paquetes que no cumplen con los requisitos de ley se tendrán que impugnar si así corresponde. Nosotros no estamos pidiendo el conteo total con ánimo de impugnación, de ninguna manera, estamos pidiendo el conteo total y lo vamos a solicitar en estricto apego a la ley porque no sabemos en este momento con qué diferencia está el primero y el segundo lugar, esta es una realidad”, expresó.

