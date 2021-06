“Preocupante, un presidente que agradece al crimen”: Anabel Hernández señaló vínculos entre Morena y el narco

Foto: Cuartoscuro/ Archivo

Para la periodista Anabel Hernández, es muy preocupante que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esté más preocupado por agradecer a los delincuentes por su comportamiento en las pasadas elecciones del 6 de junio y en atacar a la clase media, que en atender asuntos verdaderamente urgentes como combatir al crimen organizado.

“Es muy preocupante cuando tenemos a un presidente de la República que agradece al crimen organizado por su actuación en los comicios, a un jefe del Ejecutivo que se dedica a atacar a la clase media, que se dedica a decir que los va a reformar, que los va a cambiar, que los va a hacer diferentes. ¿Dónde están sus enemigos entonces? Es increíble que dedique más tiempo a los resultados de la elección que tanto le dolieron en la Ciudad de México y estar regañando a la clase media, en vez de regañar a los narcotraficantes. ¿En qué país vivimos? Donde al presidente le molesta más lo que hace la clase media y su forma democrática de demostrar su voto, que las masacres y las desapariciones o los levantones que hace el crimen organizado”, enfatizó

En entrevista con el periodista Rubén Luengas en su programa que se transmite en la cadena de televisión La Octava, Anabel Hernández recordó que luego del colapso en un tramo elevado de la Línea 12, ocurrido el pasado 3 de mayo y que dejó un saldo de 26 muertos y más de 70 lesionados, ella fue a Tláhuac para entrevistar a la gente que vive en la zona y encontró que los pobladores estaban molestos con el partido oficial, Morena, aunado a que varias encuestas perfilaban un triunfo de la alianza PRI-PAN,PRD; por lo que le sorprendió que el Movimiento de Regeneración Nacional ganara en esa alcaldía el pasado 6 de junio.

“(...) Pues me sorprendió realmente que el partido oficial hubiera ganado de esta manera tan amplia en la delegación (alcaldía) Tláhuac, cuando la gente, yo había percibido, estaba molesta con el partido oficial. Y es esta pregunta, esta curiosidad, la que me hace ir directamente de nuevo a Tláhuac y preguntarme qué fue lo que pasó. Yo ya había recibido a la distancia, alguna información de que supuestamente había habido una compra de votos en la jornada electoral. Pero una cosa es recibir esta información, estos rumores, y otra cosa es ir al lugar de los hechos”, aseguró.

Derrumbe del Metro Línea 12, entre las estaciones Olivos y Tezonco (Foto: Facebook / @csdrones)

Una vez en el lugar, señaló que recuperó videos tomados el 7 y el 8 de junio “es decir, la operación del pago de votos se ejecutó el 7 y el 8 de junio, es decir, dos días posteriores al domingo 6 de junio. Y entonces empecé a ver video de una tiendita en particular, donde había gente formada. Pero eran videos que estaban grabados a las 11, 11:30 de la noche (...) y luego este mismo video a las horas de la mañana donde continuaba otra fila de personas y es ahí cuando voy a Tláhuac y comienzo a hablar con testigos y comienzo a recuperar estos testimonios muy preocupantes por un lado y ofensivos, acerca de lo que había pasado ese día de la elección en Tláhuac”, destacó.

La autora de libros como “Los Señores del Narco” precisó que se trata de una tienda de abarrotes con un portón azul y la cual no tiene nombre, ubicada en la calle Adalberto Tejada en La Turba, en la colonia Los Olivos que se encuentra justo a un lado de donde cayó el Metro de la Línea 12.

“(...) Una zona muy paupérrima, muy popular, que es de hecho esta colonia la que le da el nombre a esa estación de Olivos y es ahí en esta avenida Adalberto Tejada entre calle Tepeyac y calle Cisne, en donde se encuentra este local, donde aquel 7 y 8 de junio había personas formadas. Cuando y hablo con las personas me narran que en este lugar había habido hace unas semanas, una redada de la policía de investigación porque, se presume, era una ‘narcotiendita’”, señaló la periodista.

Anabel Hernández recordó que en esta alcaldía opera el Cártel de Tláhuac, el cual tienen un control muy importante y desde donde se distribuyen drogas a diferentes partes de la Ciudad de México “y bueno, lo que yo escuché de los testigos es que 15 días antes operadores… no eran directamente militantes o gente que dijera ‘yo soy de Morena’ no.. eran operadores que estaban reclutando a otras personas a su vez para comprarles su voto a favor de Morena. Era la promesa de un pago de entre 500 y 300 pesos, que para la población que vive ahí es la diferencia entre todo y nada. Es gente que realmente vive al día”, destacó.

La periodista señaló que luego de sufragar, la gente tomó la foto de su voto y se le citó al día siguiente para recibir su pago “lo que me afirman las personas que estaban en la fila es que se abría y cerraba la puerta del zaguán azul, entraban unas cinco personas, se cerraba la puerta, ahí les pagaban, salía este grupo y luego entraba otro grupo de cinco personas (...) y fue así como iban pasando hasta que se les acabó el dinero y decían ‘regrese al otro día’ y volvía a regresar la gente. Por eso se tardaron dos días en estar pagando”, apuntó.

Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro/ Archivo

“Hubo personas que ya no recibieron el pago y estaban molestas, pero cómo le reclaman a un negocio que en el barrio, la gente sabe que es una narcotiendita. Mucha gente estaba aterrorizada cuando me contó estas historias y me suplicaron ‘por favor no me vaya a estar grabando de manera escondida’, ‘por favor no quiero que graben mi voz, no vaya a publicar mi nombre porque podemos tener graves problemas’”, reveló.

Hernández enfatizó que además de que es terrible lo que ocurrió con la Línea 12 y que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté presumiendo (el triunfo)-después de la derrota importante que tuvo en la Ciudad de México que es su principal bastión político- haya criticado a la clase media y haya felicitado a los pobres de estas zonas afectadas por el Metro como Tláhuac e Iztapalapa.

“Pues sí, pero ¿él sabía que esta gente buena, noble que votó por ellos, lo votó porque una organización criminal los contrató, les compró el voto?. Pues no lo sé, pero debería de investigarlo porque una cosa es agradecer el voto de la ciudadanía y otra cosa tener la conciencia que ese voto no fue del todo voluntario”, enfatizó.

Por otra parte, al ser cuestionada sobre los videos que revelan que el Cártel de Sinaloa hizo “operativos” 24 horas antes de las elecciones en Sinaloa, incluyendo el secuestro de varios operadores políticos del PRI, Anabel Hernández señaló que desde los primeros días de abril publicó en su columna en el diario alemán Deutsch Welle (DW) sobre el “Mayo” Zambada, al que catalogó como “el gran elector impune” en las pasadas elecciones.

La periodista aseveró que el candidato de Morena que estaba en alianza con el Partido Sinaloense (PAS), Rubén Rocha Moya, tenía el visto bueno de Ismael “El Mayo” Zambada, el líder del Cártel de Sinaloa.

(Foto: Facebook/Rubén Rocha Moya)

“No solo lo había tenido, lo había ido a buscar y se había reunido con él. esta información la obtuve directamente de fuentes informadas directas al respecto, a fines de febrero, en un viaje que también hice a México. Cuando salgo de México escribo esta columna. Antes de escribirla pude confirmar esta información con diferentes instancias, así que cuando yo publiqué esto en la columna a principios de abril, estaba yo un 99% segura de lo que estaba escribiendo”, aseguró.

La periodista señalo que tras publicar su columna en la DW, un reportero de la revista Emmequis la entrevistó sobre la información, por lo que fue retomada por varios medios de información mexicanos. Pero luego, al platicar con el reportero, éste le dijo que el jefe de prensa de Rubén Rocha Moya, le había llamado para agradecerle “que les había ido muy bien con la información”.

Anabel Hernández apuntó que “esto te habla que por desgracia, en estados como Sinaloa donde hay un control prácticamente hegemónico del Cártel de Sinaloa, es prácticamente un aval moral que el capo de la organización te dé la bendición, porque la gente espera que gracias a esas complicidades, haya menos violencia, menos muertos y menos desaparecidos. Es increíble cómo la gente puede resignarse a que el poder fáctico se ponga de acuerdo con ‘el poder oficial’ y así todos vivimos en paz”.

Señaló que semanas antes de la elección, el propio Rocha Moya había repetido esta misma historia (de su encuentro con El Mayo) a sus propios compañeros del partido, así como a periodistas e intelectuales de Culiacán “y había dicho incluso, que él contaba con el aval del líder moral de Morena para hacer esta negociación, para ir a buscar el visto bueno, el palomeo del Mayo Zambada”, reveló.

