“Me ofende”: Sergio Mayer criticó de nuevo a Hugo López-Gatell

Sergio Mayer Bretón ahondó en su molestia contra Hugo López-Gatell Ramírez (Foto: Cuartoscuro)

Este lunes Sergio Mayer Bretón ahondó en su molestia contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, a quien criticó hace unos días por despedirse de las conferencias diarias con mariachi.

Durante un debate en el show “El dedo en la llaga”, el diputado del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) explicó que la gestión de López-Gatell Ramírez es indefensible y resaltó las cosas que más le han molestado durante estos 15 meses.

“Me ofende la forma en que se despidió, me ofende su cinismo, su sonrisa, y el decir que todo salió bien y el decirte que hablando de los números, y diciendo que quizá en una situación catastrófica, máximo iban a ser 60 mil [muertos], cuando lo rebasó por siete veces. Y siempre ir en contra de lo que decía la Organización Mundial de la Salud, como si él fuera la máxima autoridad. Eso es lo que ofende”, expresó.

Mayer Bretón explicó que durante las conferencias de prensa, el subsecretario compartió información contradictoria que terminó afectando a los mexicanos.

Mayer Bretón explicó que el funcionario mal informó al público (Foto: Cuartoscuro)

“No hay forma de defender una gestión tan pésima. Pero más que la gestión, porque yo estoy de acuerdo en que de repente sí pueden tener errores, pifias y eso es lógico. Pero el cinismo con el que manejó la información, con lo que te decía una cosa y luego te decía otra, y luego se retractaba, es lo realmente delicado”, agregó.

El diputado insistió en que la gestión fue problemática, pero el hecho de celebrar su partida como si se tratara de un programa de televisión, fue aún más cuestionable.

“Lo que más me molesta y me indigna como mexicano, es la desfachatez de despedirse con mariachi como si hubiera sido un reality show en donde ya terminó la primera temporada y con flores. Me dicen que él no los llevó, pero por favor, no se trata de eso, se trata de tener un poco de congruencia, de cordura, de dignidad”, declaró.

El político también dijo que López-Gatell Ramírez se “burló” de los mexicanos y recordó cuando pidió al público que no viajara en las vacaciones de diciembre, mientras que unos días después, él mismo fue captado en una playa oaxaqueña. Aunado a esto, cuando una mañana confirmó que estaba contagiado de COVID-19, y se le vio esa misma tarde paseando en público.

El diputado insistió en que es mejor que López-Gatell ya no esté en televisión (Foto: Cámara de Diputados)

Finalmente, Mayer Bretón se dijo aliviado de que el subsecretario no esté dando las conferencias diarias, pues solamente servían para mal informar al público.

“Yo prefiero que no esté al aire, porque no solamente no informaba, sino mal informaba, entonces para qué queremos que esté sentado ahí dando mala información y que no nos esté dando información contradictoria” aclaró.

El legislador también mencionó que durante la etapa previa a que la pandemia llegara a México, él se trató de comunicar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para planear programas de emergencia que ayudaran a los mexicanos tanto en materia de salud, como en economía. No obstante, el mandatario no lo escuchó.

“Desde antes que tuviéramos el brote de pandemia aquí en México [...] yo le mandé un video al presidente, solicitando que hiciéramos un programa, una política pública, para amortiguar el golpe de salud que iba a golpear a los mexicanos. Y que buscáramos estrategias económicas, políticas públicas, para poder contrarrestar el golpe económico. Todavía no teníamos los números de los que estábamos hablando”, narró.

