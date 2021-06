Un hombre de 50 años murió en Salvatierra, Guanajuato, por la picadura de una araña violinista: llevaba una semana hospitalizado

La araña se distingue por tener tres pares de ojos

La mordedura de una araña violinista es una emergencia médica que debe atenderse de inmediato, porque el veneno provoca daños irreversibles a nivel de tejido, como ulcerar la piel y provocar necrosis, y en algunos casos incluso la muerte.

Esto último le pasó a un hombre de 50 años que estuvo hospitalizado una semana en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, después de que el insecto lo picara el pasado jueves 10 de junio.

Sin embargo, según los reportes de la prensa local, el hombre tardó en acudir al hospital porque al parecer ni él ni sus familiares repararon en que la picadura había sido de una araña violinista.

El hombre comenzó a presentar daños en los tejidos (deterioro en la piel) y dolores en los riñones, pulmones y corazón. Presuntamente se tomó un antídoto general contra animales ponzoñosos que no le hizo efecto.

Su familia compartió la historia por redes sociales para alertar a la población (Foto: Facebook)

A las pocas horas los síntomas empeoraron y el viernes por la mañana fue ingresado por sus familiares al Hospital General de Salvatierra, donde les informaron que ya tenía necrosis en un brazo y el daño se había esparcido a otros órganos.

El personal médico del nosocomio procedió a intubarlo y dializarlo, con el objetivo de limpiar su cuerpo, pero a pesar de los esfuerzos, y tras ocho días de la mordedura, el hombre falleció.

Su familia compartió lo ocurrido en las redes sociales para alertar a la población sobre el ataque de esta especie de arañas.

“Amigos, quiero platicarles que fue lo que pasó con mi papá, porque son cosas a los que todos estamos expuestos y no me gustaría que esto le pasara a nadie, mi papá falleció a causa de una mordedura de araña, no fue cualquier araña, fue la araña violinista, lo mordió en la mano durante la madrugada del jueves y no le dio importancia ya que en ocasiones anteriores había sufrido algunas mordeduras sin ocasionarle molestias, al igual que con los alacranes ya que no le hacían daño”, detalla una publicación en las redes sociales.

En México se han detectado 37 tipos del insecto (Foto: UNAM)

El médico Uver Martínez Camacho, titular de la Jurisdicción Sanitaria número IV, detalló se trató de la primer muerte por mordedura de araña violinista en la región.

Conocida por la mancha oscura con forma de violín de su encefalotórax, esta peluda araña de color marrón habita regiones cálidas repartidas por todo el mundo.

Con procesos tecnológicos innovadores que evitan la extracción de la toxina directamente del arácnido, a partir de venenos recombinantes, una farmacéutica mexicana (Laboratorios Silanes) desarrolló un antídoto de cuarta generación de nombre comercial Reclusmyn que neutraliza la toxicidad de esta araña.

A pesar de que la Cofrepris suspendió su venta desde 2016 hasta que realizara diversas pruebas, actualmente ya está en circulación y a la venta, sin embargo estiman su costo en aproximadamente 16,000 pesos.

Cuando una persona es mordida por la araña violinista generalmente es por accidente al momento de mover objetos en sitios oscuros, secos y donde suele esconderse el arácnido que reacciona al verse amenazado.

Pueden pasar varias horas para que el individuo se percate de la situación, al ver que la zona afectada está inflamada y rojiza, además de sentir dolor.

Lo mejor es aplicar un antídoto a la brevedad para disminuir el riesgo a la salud de la persona afectada.

“Aproximadamente cinco por ciento de los accidentes pueden cursar con una forma grave de intoxicación en cuyo caso podría presentar también falla renal aguda, desorientación, lesión a nivel pulmonar, destrucción de los glóbulos rojos y la muerte”, dijo Jorge González, director científico de la empresa que desarrolló el antiveneno.

