Todo lo que debes saber sobre el primer macrosimulacro 2021

Rescatistas participan en un megasimulacro, en Ciudad de México (Foto: EFE/Archivo)

El próximo lunes 21 de junio se llevará a cabo el primer macrosimulacro del 2021, por lo que es importante que todas las personas estén al tanto y sepan cómo actuar, ya que el ejercicio requiere de la participación de todos los ciudadanos.

La alerta sísmica comenzará a sonar en punto de las 11:30. En ese momento las personas deberán comenzar a desalojar inmuebles de forma ordenada y sin temor, ya que todo se trata de un ensayo para saber cómo actuar ante una emergencia real. En caso de estar en la calle, se deberán seguir las indicaciones pertinentes como alejarse de edificios, muros, ventanas y otros objetos.

Gracias a los simulacros de esta naturaleza, la ciudadanía puede aprender los protocolos que debe seguir en una situación real. Durante la atención de una emergencia, se debe contar con una respuesta probada de cómo atenderla.

De tal modo es importante que todos sepan qué esperar durante el simulacro para que cuando la alarma sísmica comience a sonar no tengan miedo y actúen con responsabilidad.

Los simulacros pueden salvar vidas (Foto: Twitter / @rosaicela_)

Ya que aún sigue activa la pandemia por COVID-19 es importante considerar el siguiente listado emitido por el Gobierno de México.

Antes

- Preparar un plan para saber qué hacer.

- Preparar tu mochila de emergencia.

- Simular situaciones de emergencia.

- Asignar responsabilidades a cada persona.

- Tener a la mano el directorio telefónico, botiquín y documentos importantes Identificar zonas de seguridad, salidas de emergencia y puntos de reunión.

Los simulacros enseñan a cómo actuar ante una emergencia real Foto: Twitter / @rosaicela_)

Durante

- Utilizar el cubrebocas todo el tiempo.

- Guardar la sana distancia (1.5 metros entre cada persona).

- Utilizar gel antibacterial para desinfectar tus manos.

- Evitar el saludo de mano.

- En caso de estornudo, hay que cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interior del brazo.

- Evitar tocarse la cara Interrumpir actividades y atender el aviso de alarma.

- Desconectar los interruptores de gas, electricidad y agua.

- Alejarse de objetos que pueden ser peligrosos.

- Mantener el orden: no correr, no empujar, no gritar.

- Evaluar las zonas de seguridad y puntos de reunión.

El 21 de junio será el primer macrosimulacro del 2021 (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

Después

- Mantener el cubrebocas puesto y el gel antibacterial a la mano.

- No tocar superficies de uso común.

- Revisar que todas las personas estén en la zona de seguridad.

- Evaluar resultados, ajustar tiempos y movimiento.

- Realizar, por lo menos, tres simulacros al año.

Cabe apuntar que aunque no todos lleven consigo una mochila de emergencia durante el simulacro, es importante que todos los establecimientos la tengan, y con más importancia, todos los hogares. Esta debe contener:

- Directorios institucional y familiar.

- Radio de baterías.

- Linterna con baterías.

- Medicamentos.

- Muda de ropa y zapatos cómodos.

- Alimentos para 48 horas y agua.

- USB con documentos importantes.

- Cubrebocas para cada miembro de la familia y gel desinfectante.

Cientos de personas sobre Paseo de la Reforma al cruce con Bucareli participaron en el macrosimulacro (Foto: Archivo)

Es de recordar que algunas de las ventajas de practicar simulacros son:

- Permiten comprobar con anticipación si las acciones que hemos preparado son eficientes.

- Mejoran la preparación para actuar ante una emergencia o desastre.

- Fomentan la cultura de la protección civil entre los miembros de nuestra familia y comunidad.

El sismo que se estará simulando la mañana del lunes será uno de magnitud 8.1 con epicentro a 4 kilómetro al sur de Papayo, Guerrero, localizado a 300 kilómetros de la capital.

Los altavoces sonarán en Chiapas, Morelos, el Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero, Puebla, Michoacán y la Ciudad de México, siendo en este último a través de 12,826 postes.

