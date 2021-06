Felipe Calderón lamentó la muerte de “Champ”, el perro de Joe Biden, y lo tunden en redes sociales

(Foto: EFE)

Luego de que la Casa Blanca anunció la muerte de Champ (Campeón), uno de los dos perros del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama del país, Jill. El ex presidente mexicano, Felipe Calderón Hinojosa envió sus condolencias al mandatario en redes sociales. Sin embargo, estas no fueron bien recibidas por los internautas.

“Me entero que ‘Champ’, el gran perro de la familia Biden, falleció. Un recuerdo cariñoso para ese noble pastor alemán, compañero de muchos años del Presidente Joe Biden”, escribió el ex mandatario en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, las condolencias del mexicano tuvieron como respuesta una gran cantidad de comentarios recriminándole los errores de su administración y recordándole que podría ser juzgado próximamente con la iniciativa del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Ojalá así te hubieras disculpado con los padres y madres de las infancias víctimas de la Guardería ABC, miserable ...”, escribió Isabel Herrera, una de las usuarias que decidió contestar a Calderón.

“Cálmate Felipe Calderón de todos modos en agosto vamos a votar para que te juzguen por haber sido el peor presidente de México”, escribió otro de los usuarios.

Además, hubo quienes el gobierno de Biden reconoció en marzo que la Guerra contra el narco desatada en 2006 fue un fracaso.

En aquel entonces, Juan González, director senior del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, dijo a los funcionarios mexicanos que los aspectos clave de la lucha de los dos países contra el narcotráfico no están funcionando y que Estados Unidos está abierto a seguir nuevas estrategias juntos, según personas familiarizadas con el mensaje.

Las condolencias del ex presidente mexicano tuvieron lugar luego de que la familia presidencial de Estados Unidos anunciara la muerte del can en un comunicado. “Nos entristece hacer saber que nuestro querido pastor alemán, Champ, ha muerto en paz en casa. Ha sido nuestra compañía constante durante los últimos 13 años y era adorado por toda la familia Biden”, se lee en el anuncio. “En nuestros momentos más alegres y en nuestros días más trágicos, siempre ha estado con nosotros, sensible ante cada sentimiento y emoción”, añadió.

Y concluyó: “Queremos a nuestro dulce y buen chico, y siempre le echaremos de menos”. La familia Biden tiene otro perro de acogida, otro pastor alemán llamado Major (Mayor), de 3 años.

Información en desarrollo...