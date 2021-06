“Eso sí calienta”: el día en el que Jorge Ramos reventó a AMLO en la mañanera

Jorge Ramos confrontó a López Obrador sobre la cifra de homicidios en el país (Foto: Cuartoscuro)

En los últimos días, el nombre de Jorge Ramos ha tomado mucha relevancia en la esfera política de México, esto debido a sus declaraciones acerca del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Y es que el pasado 14 de junio, AMLO decidió proyectar en la pantalla de Palacio Nacional la entrevista que le hizo León Krauze al periodista mexicano para el sitio de Letras Libres.

El titular del ejecutivo calificó como “tendenciosa” y “poco objetiva” la conversación que sostuvo el hijo del historiador Enrique Krauze con Ramos.

Aunado a ello, criticó a Krauze por “haber faltado al respeto” a Jorge Ramos tras plantearle preguntas con las cuales, dijo, buscaba “tener las respuestas que él quiere”, y así “manipularlo (a Ramos) o considerarlo un tonto o un pelele”.

“Hablemos brevemente de México para concluir, tú lo has visto descalificar a la prensa, a los contrapesos, aliarse con Trump. ¿Adviertes en México, hoy por hoy Jorge, los mismos riesgos para la democracia que has visto en otros lados?”, le dijo Krauze al periodista de Univisión.

Jorge Ramos presentador de la cadena de televisión Univision, habla con los periodistas sobre su experiencia en Venezuela (REUTERS / Maria Alejandra Cardona)

A lo que Ramos contestó contundentemente: “No, déjame ser absolutamente claro con esto, López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez. México no es Venezuela. Yo creo que López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día porque así es la democracia”.

Posteriormente, Krauze le pidió a Ramos que describiera a AMLO en la actualidad. “¿López Obrador es un demócrata?”.

“Yo creo que hasta el momento sí, yo no tengo la mayor duda que fue elegido democráticamente y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia mexicana”, contestó Ramos.

Al final, López Obrador dijo que Krauze quería que Ramos pronunciara que “era un dictador”.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

A pesar de que Ramos fue celebrado por el presidente debido a su postura con Krauze, hubo una ocasión que el mismo periodista de Univisión confrontó al mandatario desde su propia arena, es decir, la conferencia matutina de Palacio Nacional.

El hecho ocurrió el pasado 15 de enero de 2020, cuando Jorge Ramos tomó el micrófono y lanzó el siguiente cuestionamiento al presidente.

“Usted decía que el tema de la criminalidad se iba a controlar y que habría resultados; sin embargo, México está cada vez más violento y usted es el presidente con las peores cifras de criminalidad desde la Revolución. De diciembre de 2018 a noviembre de 2019, han sido asesinados 34 mil 579 personas. Este año, el primer año de usted, es peor que cualquier año de Peña, Calderón, de Fox, de Salinas, de Zedillo, de todos los presidentes”, dijo en su momento Jorge Ramos.

De igual forma, el periodista argumentó que esos datos estaban basados en cifras del mismo gobierno de AMLO. “¿Cuándo habrá resultados? usted dijo que ya no iba a culpar a las administraciones pasadas ¿Por qué no cambia a su gabinete de seguridad sino le ha funcionado?”, preguntó Ramos.

“Eso sí calienta”, contestó en primera instancia el mandatario entre risas de los asistentes. Tiempo después, vino la respuesta del Ejecutivo.

“Es un tema que tratamos todos los días, es una asignatura pendiente que tiene una explicación, más no una justificación. Se dejó crecer mucho el problema de la violencia, no se atendieron las causas, se abandonó la actividad productiva, no se crearon empleos y la corrupción en México era de las más elevadas, se abandonó a los jóvenes y se impuso la impunidad, no había autoridad, no había una división entre la autoridad y la delincuencia. Todo eso, generó lo que estamos padeciendo, pues estas bandas no surgieron el año pasado, la descomposición social, no hablamos de una crisis, sino una decadencia”, explicó AMLO ante su gabinete.

