El elenco de “Friends” se reunió en el Carpool Karaoke para cantar junto a James Corden

Los protagonistas de Friends se reunieron para cantar en "Carpool Karaoke" durante las grabaciones de su reencuentro (Foto: Instagram / @thelateshow)

Este miércoles 16 de junio el elenco principal de Friends se reunió en un automóvil para cantar junto a James Corden en su afamada sección Carpool Karaoke, el tema principal de la serie, I’ll Be There for You de The Rembrandt.

Mientras Corden daba una vuelta en un carro de golf por los estudios de Warner Bross para The Late Late Show, Courteney Cox y Lisa Kudrow le pidieron al presentador que las llevara a algún lugar de las inmediaciones cinematográficas.

James intentó seguir su propio recorrido para llegar al lugar que supuestamente quería mostrar a los espectadores del show, pero en menos de un segundo, Jennifer Aniston y Matt LeBlanc también se aparecieron pidiendo ayuda al presentador, él aceptó pues había el espacio suficiente para todos y continuaron su camino.

El cast de "Friends" habló de lo que significó esta reunión para ellos (Foto: Captura de pantalla)

Como era de esperarse, enseguida también aparecieron David Schwimmer y Matthew Perry, por lo que también se subieron y el elenco de Friends se completó.

Los actores acababan de salir de estar grabando por un día y medio Friends: The Reunion de HBO Max, el episodio especial de la serie que marcó a varias generaciones. En su viaje, compartieron lo que significó para ellos poder tener esta reunión después de más de una década del final de Friends.

Jennifer Aniston dijo que ninguno de ellos esperaba que este reencuentro los golpeara como lo hizo. Schwimmer expresó que para él fue una experiencia muy emocional poder estar juntos nuevamente en el mismo set de grabaciones, incluso calificó a ese momento como “algo hermoso”. Por otro lado, Lisa sólo hizo notar que se sentía conmovida y comenzó a llorar.

El elenco de "Friends" cantó "I’ll Be There for You" junto a James Corden (Video: Instagram @friends)

Corden, teniendo al cast de la íconica serie en un automóvil, tuvo que proponerles cantar todo juntos para Carpool Karaoke, y no pudo ser otro tema que el principal de Friends, I’ll Be There for You, a lo que Aniston se mostró cansada de nuevamente tener que enfrentarse a la misma canción que tuvo que escuchar desde 2004 que iniciaron las grabaciones.

Al finalizar de cantar, James les ofreció pasar por un café a un lugar al que él conocía dentro de los estudios Warner Bros y los llevó directamente a Central Perk, dentro del set de grabaciones de la serie. Ahí el presentador británico dio un pequeño recorrido por las ya famosas locaciones y habitaciones de Friends mientras recreaba algunas de las escenas más memorables.

En la pequeña entrevista que hizo Corden para The Late Late Show, los actores hablaron un poco de lo que significó para ellos Friends, cuánto se conocen y cómo se han sentido mientras estuvieron grabando la película del reencuentro.

James recreó algunas de las escenas de "Friends" (Foto: Captura de pantalla)

Este episodio especial se grabó en medio de la actual pandemia por COVID-19 y fue lanzada el 21 de mayo de este año, tiene una duración de una hora y 45 minutos en los que los seis amigos interactúan entre risas y nostalgia como lo hicieron hace 17 años.

Los actores hablaron de lo que ha traído para ellos Friends en su carrera profesional y en dónde están sentimentalmente, también rememoraron momentos que marcaron a la serie y tuvieron invitados especiales, como Lady Gaga quien interpretó Smelly Cat, canción que se presentó por primera vez en el programa en su segunda temporada.

La película fue bien tomada por los seguidores de Friends y de los protagonistas, aunque no faltaron las críticas a la imagen de cada uno de ellos que cambió con el paso del tiempo.

