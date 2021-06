AMLO aceptó que tras elecciones bajó el ritmo de vacunación: “Han llegado menos”

Video: Gobierno de México

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aceptó que en los últimos días ha habido una baja en el ritmo de la vacunación contra el COVID-19, pero aseguró que esto se debe a que han llegado al país un menor número de biológicos.

En su tradicional conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador señaló que el jueves, un medio de comunicación señaló que la bajada en el ritmo de vacunación se debía a que ya habían pasado las elecciones, por lo que el mandatario aseveró que eso no era verdad.

“Bajó el ritmo de llegada de vacunas, hay disponibilidad, pero también podemos probar que han llegado menos vacunas… Ayer algún medio dijo que como ya habían pasado las elecciones ya no estábamos vacunando.. no es eso, sí bajó pero es porque no hemos tenido disponibilidad suficiente de vacunas… lo de ayer cuando informen (en Baja California) fue algo excepcional”, apuntó.

El mandatario aseguró que la vacunación es fundamental, por lo que el programa seguirá para evitar una nueva ola de contagios.

“Nosotros no hemos parado, la vacunación en fundamental. ¿Porqué es importante? Porque puede haber un rebrote, una nueva ola de contagios. No estamos confiándonos y ayer precisamente hablamos de eso, de que no podemos desmontar toda la estructura hospitalaria de atención a enfermos de COVID”, enfatizó.

Información en desarrollo….