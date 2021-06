“Yo no me presto a este tipo de porquerías”: renunció el abogado de Ginny Hoffman

El ex abogado de Hoffman declaró que existen anomalías en el caso en contra de Héctor Parra (Foto: Instagram / @ginnyhoffman_)

En medio de la polémica por el arresto de Héctor Parra por presuntamente haber violado a su hija cuando tenía 12 años, el ex abogado de Ginny Hoffman aseguró que decidió dejar el caso debido a que surgieron inconsistencias con las que no estaba dispuesto a participar.

En entrevista con De Primera Mano, Alonso Beceiro, el ex representante legal de la actriz, reveló cuáles fueron las razones por las que decidió no seguir defendiendo a Hoffman en su denuncia contra Héctor Parra. Aseguró que había cosas extrañas dentro del caso y él no quería envolverse en un asunto que no estuviera saliendo adelante de la forma correcta.

“Yo los asuntos los manejo conforme a estricto derecho, y ya cuando empiezan a haber cosas que resultan raras o extrañas con la finalidad de obtener algún resultado que pudiera ser amañado, pues yo no me presto a este tipo de porquerías realmente”, dijo Beceiro.

Debido a sus declaraciones, fue cuestionado acerca del actuar de Ginny y su hija Alexa, y si ellas estarían procediendo de forma indebida, a lo que respondió que ”conforme a las diligencias de estricto derecho practicadas en la Fiscalía, las cosas no estaban tan claras para las pretensiones de ellas”, por lo que les pidió apegarse a lo que dictara la Fiscalía, pero ellas supuestamente habrían querido acelerar el proceso y lograr lo que buscaban.

“Entonces decidieron acudir a otros profesionistas, pero además decidieron involucrar en esto a personas del poder legislativo, a un diputado que no tiene nada que ver en la administración de justicia e influye o busca influir en los resultados”

Desde ayer Sergio Mayer hizo público que él tenía conocimiento de la demanda que levantaron Hoffman y su hija en contra de Parra porque él las apoyó y acompañó en el proceso, pues supuestamente el diputado lo tomó como parte de sus deberes, no como un favor a una amiga.

A pesar de las declaraciones de Mayer, Beceiro dijo: “Claramente, cualquier abogado sabe que no tiene nada que hacer un diputado yendo a presentar denuncias o acompañar a una de las partes, sea víctima o sea el inculpado, porque eso rompe el equilibrio procesal”.

El abogado defendió que las declaraciones del diputado son sorprendentes, pues una denuncia ya estaba siendo tratada por él, pero Mayer aseguró que él acompañó a Ginny y Alexa a presentar otra, la cual supone presenta los mismos hechos que la pasada y se está ocultando la existente.

“Yo no debería estar diciendo esto, pero como jurista, como abogado, mi interés es hacia la justicia y no hacia intereses personales de otros”, declaró Beceiro.

Según mencionó Sergio Mayer en entrevista con Ventaneando, fue él quien no sólo acompañó a hija y madre a levantar la denuncia, sino que les pidió mantener silencio para que el caso no fuera mediático y no se desestimara.

Daniela Parra, hija mayor del denunciado y media hermana de Alexa, hoy después de la primera audiencia de su padre, aseguró que Héctor Parra estaba siendo víctima de un fuerte tráfico de influencias por parte de Ginny Hoffman.

En sus redes sociales también lanzó un mensaje en el cual acusaba a Mayer de ser uno de los principales actores e influyentes de una demanda supuestamente injusta, pues contaba con información que ni en la Fiscalía General de la República había.

“A lo largo de estos meses no existía una declaración formal por la parte acusadora y casualmente ahora el diputado Sergio Mayer Bretón sale a declarar que él ya tenía conocimiento de este asunto cuando hace un mes todavía no existían cargos en contra de Héctor Parra”, escribió en su mensaje.

