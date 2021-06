Bárbara de Regil reaccionó a la suspensión de la cuenta en Instagram de su proteína

Bárbara de Regil decidió lanzar un mensaje después de que se reactivó la cuenta de su proteína (Foto: Instagram @barbaraderegil)

Este miércoles fue cerrada la página de la proteína de Barbara de Regil, al igual que fue suspendido el perfil de Instagram después de la polémica que inició un el nutriólogo Aries Terrón, ante esta situación la actriz reaccionó, dijo que se sentía en paz, pero también aclaró las razones por las cuales ha sido supuestamente atacada.

La semana pasada, Aries Terrón expuso que supuestamente había sido acosado por la actriz debido a que destapó las supuestas propiedades de su suplemento alimenticio Loving it. La denuncia trascendió y hoy el sitio de su producto fue cerrado.

Bárbara de Regil respondió a este hecho a través de las stories de su cuenta personal y la cuenta de su proteína, que ya se reactivó, en donde aseguró que saldrá a la luz la verdad, la cual la beneficiará, y por ello está en paz.

La actriz aseguró sentirse tranquila a pesar de lo que ocurre con su proteína (Foto: Instagram / @lovingit_healty)

“Ojalá todos tuviéramos más criterio y nos atreviéramos a compartir, hablar o comentar algo sólo cuando nos consta o hay pruebas, y no sólo con suposiciones. Mi paz es que la verdad siempre sale a la luz”, se lee en su publicación temporal, la cual repitieron sus seguidores, familia y amigos.

La influencer se rehúsa a hablar con medios de comunicación acerca de esta polémica porque, según dijo el reportero Gabo Cuevas, no comenzará a hablar de cada una de las personas que la han criticado o han querido arruinar su imagen.

El reportero aseguró en Fórmula Espectacular que de Regil le mostró el comunicado de una empresa en el que se asegura que el inicio de los comentarios del nutriólogo comenzaron debido a que él buscaba lanzar su propia proteína, pero no tenía las credenciales necesarias para hacerlo, por lo que acusó a Bárbara de Regil de usar sus influencias en su contra.

Bárbara de Regil compartió los beneficios que tiene su producto después de que pidieron "cancelarla" (Foto: Captura de pantalla)

“Prácticamente están señalando que el problema no fue por Bárbara ni por la gente que lo reportó, sino por la COFEPRIS, que investigaron que el producto de esta persona que se acaba apenas de titular, que lleva según varios diplomados, varias maestrías, pues no existía (su cédula), [...] también tienes que tener una cédula profesional para poder crear tu proteína y poder comercializarla. A él se la bloquean, ya no puede vender el producto y él siente que Bárbara de Regil tuvo mucho qué ver”, dijo Cuevas.

Aries Terrón realizó un análisis de laboratorio acreditado por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) hace un año, revelando lo que en realidad contiene la proteína de Bárbara de Regil.

El nutriólogo confesó a través de un video que quienes están detrás de la marca que patrocina De Regil lo han amenazado para no hablar de los productos ella promociona. También dijo que le preocupa que personalidades como la modelo tengan una gran influencia en los más jóvenes, pues supuestamente tiene conocimiento de niños de 10 años que siguen las dietas y rutinas de la influencer.

Nutriólogo que criticó la proteína de Barbara de Régil denunció cierre de cuentas por exponerla (Video: Instagram / @ariesterron.fit)

Después de volverse tendencia en redes sociales por varios días, De Regil se defendió y aseguró que lleva consumiendo 2 años su fórmula, que su hija la ha tomado desde que tiene 15 años, a ambas las ha ayudado a “no hincharme, me da energía y me quita el antojo”, dijo en Instagram.

También destacó que su producto no tiene gomas a comparación de otros suplementos, qu sí las contienen, además de mostrar una tabla informativa de las consecuencias de consumir gomas, supuestamente la imagen fue realizada por una nutrióloga, además enlistó una serie de cualidades que caracterizan a Loving it.

SEGUIR LEYENDO: