Qué pasará con influencers que apoyaron al Verde Ecologista en la veda: el INE detalló el proceso

El pasado 5 de junio diversas personalidades de internet mosntraron su "apoyo" hacia el PVEM (Capturas de pantalla: Instagram)

El Instituto Nacional Electoral, a través de una infografía, detalló cual ha sido el proceso en su investigación sobre los influencers que difundieron contenido multimedia en plena veda electoral en apoyo al PVEM.

Informó que actualmente se e encuentra investigando a 95 personas en las que se incluyen a los influencers, a las agencias que los manejan y también al mismo partido.

También indicó que se citará a las personas involucradas a declarar y que el expediente se remitirá a Tribunal Electoral del Poder Judicial para que determine si existieron infracciones para después imponerles las sanciones correspondientes.

El INE informó cuál ha sido el proceso de la investigación hacia los influencers Foto: Captura de Twitter @INEMexico

El pasado 5 de junio, alrededor de 30 influencers y gente involucrada en el medio artístico, difundieron videos, en plena veda electoral, a través de Instagram en donde declararon que votarían y simpatizaban con las propuestas del Partido Verde.

Algunos de ellos fueron Raúl Araiza, Bárbara de Regil, Celia Lora, Brendon Peniche, Alex Strecci, y los integrantes de Acapulco Shore, reality show de la cadena televisiva MTV, la hija de la actriz y bailarina Niurka, Romina Marcos, entre otros.

Durante las eleciones del 6 de junio, el INE, a través de un comunicado, le ordenó al Partido Verde bajar de redes sociales el contenido que los antes mencionados subieron de manera de propaganda. Ante ello, el PVEM agradeció a sus “simpatizantes” y les pidió retirar todo cualquier mensaje de “apoyo” para no afectar la Jornada Electoral.

Celia Lora, Raúl Araiza y los integrantes de Acapulco Shore fueron algunos que "apoyaron" al PVEM en plena veda electoral (Foto: Instagram / @inemexico)

Días después de una serie de ataques e intentos de cancelar a los influencers que llevaron a cabo dichas prácticas, Fernanda Moreno, una de las integrantes de Acapulco Shore confesó haber recibido 10 mil pesos por publicar el video en donde mencionaba que apoyaba al Partido Verde. Por otra parte, el conductor Raúl Araiza comentó que él no recibió ningún pago, sino que realizó dicho post porque lleva nueve años siendo parte y figura del partido.

“A mí me pasaron, al igual que muchas otras campañas, simplemente instrucciones de subir tal cosa y ya, yo no sabía que no se podía hacer eso antes de las votaciones, además debo decirles que en mis historias yo jamás los invité a votar por cierto partido, tampoco dije que yo iba a votar por ese partido, únicamente los invité a revisar las propuestas que tenían ellos…”, comentó Fernanda Moreno en una transmisión en vivo de Instagram.

El PVEM pidió que sus "simpatizantes" evitar discursos de apoyo (Foto: Twitter / @partidoverdemex)

En caso de que el TEPJ encuentre irregularidades, los influencer deberán de recibir una amonestación pública, o bien pagar una multa de de hasta 283 mil 400 pesos, mientras que las agencias que los manejan una de $14 mil 700.

Para el Partido Verde, las posibles sanciones serían el pago de una multa de 100 mil días de salario mínimo, una amonestación pública, la reducción de hasta un 50% en su financiación, y en dado caso que se encontraran conductas graves, la cancelación de su registro.

No es la primera vez que el PVEM lleva a cabo este tipo de prácticas propagandísticas, en 2015, de igual manera, en plena veda electoral, pagó a un diverso grupo de personalidades públicas para que lanzaran un mensaje de apoyo a través de Twitter. Miguel “El Pijo” Herrera, Aleks Syntek, Julio César Chávez, Daniel Bisogno, Inés Sainz y Jorge “El Burro” Van Rankin, fueron algunos de los involucrados.

Ante ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó al Partido Verde con una multa de 7 millones de pesos.

SEGUIR LEYENDO: