“Gobernadoras 100% obradoristas”: el mensaje de Marina del Pilar tras reunión de mandatarios electos de Morena

"Gobernadoras 100% obradoristas", aseguró Marina del Pilar tras reunión de mandadarios electos de Morena (Foto: Twitter@MarinadelPilar)

A través de su cuenta de Twitter, Marina del Pilar Ávila, mandataria electa de Baja California, celebró la reunión entre los candidatos que ganaron la votación del pasado 6 de junio y la dirigencia de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En un pie de foto, la próxima funcionaria aseguró que tanto ella como Evelyn Salgado Pineda, mandataria electa de Guerrero, e Indira Vizcaíno, quien ocupará el Ejecutivo de Colima, son gobernadoras 100% obradoristas.

Además de las tres mujeres citadas, en el evento de este miércoles estuvo presente la gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros.

Este miércoles, 10 de los 11 mandatarios electos de Morena firmaron una carta compromiso para gobernar bajo los principios de la 4T (Foto: Twitter@MarinadelPilar)

Por su parte, Ávila Olmeda publicó la carta compromiso que ella y 9 de los 11 mandatarios electos del partido guinda suscribieron.

“Me comprometo a regir mi conducta conforme a los Principios éticos y el Programa de MORENA. Me comprometo a no mentir, a no robar y a no traicionar. Me comprometo a promover una auténtica democracia, donde el pueblo mande. Me comprometo a gobernar para todas y todos. Fomentaré que se reduzcan las desigualdades entre los que más tienen y quienes menos poseen. ¡Primero los pobres!

Me comprometo a luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, y por los derechos de género. Lucharé contra la violencia hacia las mujeres y contra cualquier forma de discriminación por razón de género, raza, origen étnico, religión, orientación sexual, condición social, económica, política o cultural. Me comprometo a gobernar con austeridad republicana, y a erradicar la corrupción y los privilegios en los ámbitos de mi cargo. Promoveré una nueva forma de hacer política y haré de este ejercicio un imperativo ético.

Gobernadores electos de Morena se reunieron este miércoles en la Ciudad de México (Foto: Twitter@mario_delgado)

Combatiré el clientelismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el corporativismo y todas aquellas prácticas que obstaculicen la democracia. No promoveré ni aplicaré la represión como método de gobierno.

Me comprometo a apoyar la Cuarta Transformación del país y la regeneración de la vida pública de la Nación mexicana. El ejercicio del poder sólo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. Me comprometo a mandar obedeciendo. Mi compromiso es servir al pueblo de México, si no lo hiciere así, que el pueblo me lo demande”, escribió en la red social.

Además de los candidatos electos mencionados, estuvieron presentes en el evento Víctor Castro Cosío, de Baja California Sur; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; Miguel Ángel Navarro Quintero, de Nayarit; Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; Alfonso Durazo Montaño, de Sonora; y David Monreal Ávila, de Zacatecas. La única que se ausentó fue la Layda Sansores, del estado de Campeche.

En la jornada electoral del pasado 6 de junio, 11 de 15 candidatos de Morena ganaron una gubernatura (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo).

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, detalló que durante la reunión se acordó impulsar la agenda política del presidente Andrés Manuel López Obrador en los próximos tres años.

“Lo que logró nuestro movimiento el 6 de junio fue histórico. El pueblo de México le refrendó a nuestro movimiento y al presidente la República su confianza. Le agradecemos el cariño y la confianza al pueblo de México. Gracias a la participación de millones de mexicanos la Cuarta Transformación se consolida, logramos 11 de 15 gubernaturas, la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en 19 Congresos estatales y ganamos 692 municipios, en comparación con los 495 que habíamos ganado en el 218″, indicó el político.

“También han planteado la necesidad de apoyar e impulsar las propuestas de presidente de la República que formarán de la agenda legislativa que se instalará en septiembre. El reforzamiento de la Guardia Nacional y que este pase a la Secretaría de la Defensa, la necesidad de impulsar una reforma electoral y fortalecer nuestro sector eléctrico”, agregó.

