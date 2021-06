Cómo emprende Arturo Elías Ayub un negocio exitoso

Arturo Elías Ayub (Foto: Steve Allen)

El empresario Arturo Elías Ayub, además de ser uno de los empresarios más exitosos en México, también es uno de los más simpáticos. El esposo de Johana Slim Domit, hija del empresario Carlos Slim Helú, maneja personalmente sus redes sociales, lo que le da un mayor acercamiento con sus seguidores.

Además de esto, Arturo Elías Ayub participa en el famoso programa Shark Tank México, en donde también ha mostrado su simpatía. Elías Ayub tiene un canal de videos en la plataforma YouTube, en donde comparte sus puntos de vista de ciertos temas, además de dar algunos tips a sus receptores.

En alguna entrevista, el empresario dio a conocer que de niño le gustaba la escuela, pero que de adolescente comenzó a desagradarle, pues no le gustaba nada de ella. “Me gustaba irme a hacer negocios, me escapaba de la escuela para ir a hacer negocios, sentía erróneamente, porque ahorita me doy cuenta que estaba perdiendo el tiempo, sentía que podía hacer más por mi lado que en la escuela, y sí, hacía un chorro de cosas, pero erróneamente sí pensaba que estaba perdiendo el tiempo, entonces me daba mucha flojera ir a la escuela”, dice el empresario en la entrevista.

Él se dio cuenta que quería ser empresario desde que era muy pequeño, pues su padre tenía un negocio de tiendas de telas y venta de uniformes industriales, que estaba ubicado en la calle de Correo Mayor, en el Centro de la Ciudad de México. “Me encantaba, me pelaba de la escuela para irme a trabajar, muy chavo no podía al negocio de mi papá porque me cachaban que me pelaba de la escuela, pero después iba en las tardes al negocio, en vez de ir a jugar, siempre me encantó el comercio”.

El empresario mexicano tiene ascendencia libanesa.

También, desde muy pequeño, compraba por mayoreo plumas, lápices, gomas, cuadernos y los vendía en su escuela con los compañeros de clases.

Actualmente forma parte del consejo de Administración de Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, propiedad de su suegro. También es director general del portal de noticias Uno TV, así como del canal deportivo Marca Claro y de Claro Sports, que tiene presencia en siete países en América Latina.

En uno de esos videos de su canal de YouTube, da a conocer algunos consejos para realizar un plan de negocios o Bussines Plan, que sirve para saber para qué quieres tu negocio, qué vas a hacer y qué vas a lograr con él. También, sirve para tener un buen socio, pues al querer asociarte con alguien, te pedirán un buen plan de negocios, y si quieres algún préstamo de un banco, es un requisito para que lo autoricen.

La forma de hacer un plan de negocios para Arturo Elías Ayub es, primero definir el negocio que tienes en mente y tenerlo muy claro. Misión, visión y valores del negocio.



Lo segundo, es la inversión inicial, o sea, con cuánto dinero se cuenta o cuanto se necesita para iniciar tu negocio. Lo siguiente son las inversiones financieras, pues, normalmente si se acude a un banco o con un posible inversionista, pedirán inversiones financieras a tres años, o sea, qué pasará con el dinero del negocio en los próximos tres años: cómo se va a gastar, cuánto se va a vender, en cuánto tiempo se recuperará la inversión inicial, etc.

Otro de los puntos importantes a tomar en cuenta para el plan de negocios, según Elías Ayub, es el equipo y estructura. Esto se trata de qué se necesitará: cuántos vendedores, un contador, un mercadólogo, etc. Elías Ayub recomienda que las estructuras sean muy planas.

Análisis de mercado, es otro de los puntos a tomar en cuenta para hacer un plan de negocios. Esto de trata de analizar qué productos son idóneos para vender, preguntar a las personas qué productos o servicios son útiles para ellos, y qué está pasando en donde quieres vender el producto o servicio.

Las ventas y el marketing es el siguiente punto que toca el empresario, y recomienda tener una estrategia de ventas y de mercadotecnia muy claras. En cuanto al marketing, hay que ver los lugares en donde se anunciará el producto, con qué material, etc.



El análisis de la competencia es otro de los puntos. Trata de analizar cómo le va a los empresarios o emprendedores que venden el mismo producto que yo, y saber si es rentable vender algún producto similar al de ellos. Saber qué está haciendo la competencia mejor que yo, y qué puedo hacer yo mejor que ellos.

El último punto que toca Arturo Elías Ayub para un plan de negocios exitoso, es la historia del por qué decidiste iniciar el negocio.

