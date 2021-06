Afore: retiros por desempleo crecieron 28.3% entre enero y mayo

(Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), de enero a mayo pasado, los mexicanos que se quedaron sin empleo y se apoyaron en sus retiros de su cuenta de Administradores de Fondos para el Retiro (Afore), acumularon 8,617,000 de pesos, lo que representa un 28.3% por arriba de lo registrado en el mismo periodo de 2020.

Tan solo en mayo, los retiros que realizaron los trabajadores de sus cuentas de Afore por este concepto crecieron 12%, con un monto de 1,753.5 millones de pesos, mayor a los 1,564.3 millones reportados para el mismo mes del año previo.

Asimismo, en comparación con abril, los retiros que realizaron los trabajadores por desempleo se mantuvieron prácticamente en el mismo monto, con una disminución de 0.6%.

Según la Consar, Afore Coppel lidera estas salidas con 381.6 millones de pesos, seguida de Afore Azteca, con 326.6 millones de pesos. La tercera administradora con más retiros durante abril fue XXI Banorte con 299.3 millones retirados. En el acumulado anual, las tres Afore llevan el mayor número de retiros por desempleo registrado por el organismo.

(Foto: Pixabay)

Cabe recordar que los retiros parciales por desempleo son una prestación que tienen los trabajadores con cuenta de Afore, la cual puede ejercerse una vez cada cinco años luego de un periodo de 46 días en que se registró su despido y no debe ser superior al 11.5% del monto que se tiene ahorrado.

También es necesario que el empleado haya estado en una Afore por al menos tres años y tener dos o más años cotizados en el Seguro Social. Aquel trabajador que retire dinero de su Afore, le serán descontadas semanas cotizadas, necesarias para acceder a una pensión.

Esta opción ha aminorado el impacto de la pandemia en las finanzas de las familias, mexicanas, inclusive, las Afore lo han reconocido como tal; no obstante, buscan que ante la emergencia sanitaria que aún no concluye, los retiros parciales por desempleo no impacten en el número de semanas cotizadas de los trabajadores, pues de no reponer los recursos, verán disminuido el monto para su pensión.

Y es que en 2020, la llegada del COVID-19 a México aumentó los retiros parciales por desempleo, mismos que cerraron en un nivel sin precedente, pues llegaron a 20 mil millones de pesos, cifra 66% superior a los 12 mil millones de 2019, siendo octubre y julio los meses con más dinero retirado.

(Foto: Cuartoscuro)

¿Qué es el AforeMóvil y cómo realizar el retiro de desempleo desde ahí?

AforeMóvil es una aplicación destinada para los usuarios de las Afores, con la que el beneficiario tiene el control de su cuenta las 24 horas del día y los 365 años del año, sin necesidad de acudir a alguna oficina para realizar el trámite.

*De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el primer procedimiento será descargar la app AforeMóvil desde su teléfono celular.

*Una vez tenga acceso tendrá que seleccionar el menú “servicios”.

*Posteriormente elegir la opción “retiro por desempleo IMSS”.

*Capturar una foto de su rostro para confirmar su identidad.

*A continuación, deberá seleccionar de las dos opciones existentes, el tipo de retiro que le corresponde.

*Luego, deberá revisar cuidadosamente las implicaciones que tiene hacer un retiro parcial por desempleo.

*Seleccionar la forma de pago: orden de pago o Cuenta CLABE.

*Capturar los datos y documentos para la solicitud (identificación oficial vigente y estado de cuenta bancario, si solicita el pago a través de cuenta CLABE).

*Finalmente, firmar la solicitud con su contraseña.

SEGUIR LEYENDO