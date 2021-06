“No actuó como científico, sino como mercenario”: diputados del PRD pidieron investigar a López-Gatell

Un día después de que se dieran por finalizadas las conferencias vespertinas sobre la pandemia de coronavirus (COVID-19) en México, legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) demandaron a la Cámara de Diputados crear una Comisión Especial que investigue la actuación del Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

El llamado lo hizo este sábado Verónica Juárez Piña, coordinadora del grupo parlamentario del “sol azteca”, quien señaló en video publicado en sus redes sociales que las y los mexicanos “tenemos derecho a la verdad” y conocer las cifras reales de las muertes y contagios que provocó la enfermedad surgida en China a finales de 2019.

Y es que de acuerdo con el PRD, la actuación de López-Gatell al frente de las conferencias de prensa durante la pandemia quedará marcada por la “manipulación, irresponsabilidad e insensibilidad’'.

Incluso, Juárez Piña afirmó que el funcionario de salud “no actuó como científico, sino como mercenario al servicio del presidente” Andrés Manuel López Obrador, pues “no atendió” las recomendaciones más elementales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tampoco usó las experiencias de otros países para contener la pandemia, lo que tuvo graves consecuencias, entre las cuales se encuentran los miles de muertos y contagios en el país por el virus del SARS-CoV-2.

“Y de manera irresponsable Gatell fue cómplice de estas decisiones al no respaldar el uso del cubrebocas, ocultar las cifras reales de contagios y decesos, sumarse a las descalificaciones contra quienes advertían que la política de salud no era correcta y no tener el valor de decirle a López Obrador que se estaba equivocando”