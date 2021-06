Claudia Sheinbaum insistió que la “guerra sucia” afectó a la 4T en las elecciones de la CDMX

Para la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el debilitamiento de Morena y sus aliados en estas elecciones intermedias en la capital, se debió a “una guerra sucia” y a la falta de comunicación con la población; no hay otra explicación al respecto.

Y es que este sábado ante vecinos de la alcaldía Gustavo A. Madero, la mandataria morenista señaló que antes de la jornada electoral del pasado 6 de junio, muchos habitantes en diversas zonas de la Ciudad de México se dejaron llevar por las “mentiras” que había en sus teléfonos móvil y televisión.

Por ello, pidió a la ciudadanía que hablen con sus familiares y vecinos para recordarles las inversiones que ha hecho su administración y la presidencia de Andrés Manuel López Obrador a favor de la población, sobre todo la más vulnerable. Así lo dijo durante la inauguración del centro Punto de Innovación, Libertad, Artes, Educación y Saberes (Pilares), en la colonia Casas Alemán.

“Hoy se invierte para todos y para todas. Y vamos a seguirlo diciendo, porque en algunos lugares de la ciudad, desafortunadamente, la guerra sucia, mala información, hizo que mucha gente se olvidara de esto tan fundamental, porque yo no creo que nadie quiera regresar a lo que había antes [...] Algunos se dejaron llevar por lo que venía en los teléfonos, en la televisión, mentiras, y hay que recordarlo”

Anunció que este año habrá mayores inversiones en el bosque de San Juan de Aragón, en el Zoológico de Aragón, y que en breve será inaugurada la Línea 1 del Cablebús, que irá desde Cuautepec hasta Indios Verdes.

También aseguró que la “Cuarta Transformación” vive su momento estelar en el país, pues “se combate a la corrupción” y se destinan recursos a programas sociales como becas y pensiones a adultos mayores.

“El régimen de corrupción se acabó, que si hoy hay gobiernos que no traen guaruras, que no tienen este séquito de personas, que si hoy el Presidente de la República no tiene un Estado Mayor presidencial que lo cuide gastando muchísimo dinero y que ese recurso se está invirtiendo en algo que ya había en la Ciudad, que es la pensión del adulto mayor”