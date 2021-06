La visita de un amigo y el robo de un colchón: las claves en la desparición de Ana y Estrella en Ecatepec

Ana de 36 años y su hija Estrella de ocho está desaparecidas desde el 17 de mayo (Foto: FGEM)

Ya son 25 días que Ana María Sierra Barragán, profesora en el Estado de México, y su hija Estrella Isabel Flores Sierra, de ocho años, desaparecieron. Este jueves, ante la falta de celeridad en el caso por parte de las autoridades, familiares, amigos y vecinos limitaron el tránsito de vehículos la Avenida Central (Carlos Hank González).

“A las 21 horas del lunes 17 de mayo me comuniqué con ella y me dijo que se sentía un poco mal por que le habían aplicado la vacuna, por lo que un amigo de ella de nombre Roberto Octavio iba a ir a visitarla. Ella no tenía intención de salir a ningún lado”, detalló el padre de Ana.

A la mañana siguiente vecinos vieron salir la camioneta de la maestra, extrañamente con un colchón en el toldo del vehículo.

“A las seis de la mañana vimos salir la camioneta de ella, se nos hizo raro porque llevaban su colchón en la parte de arriba, pero eso es extraño porque imparte clases desde casa, por lo que a esa hora ella no salía”, detalló un vecino de la maestra.

Ana recibiría la vista de Roberto Octavio B., presunto policía estatal esa noche Foto: (Facebook Buscando a Ana y Estrella)

Sus familiares detallaron que tras llamar a Ana sin éxito acudieron a su casa y encontraron un desorden inusual, sus cajones estaban salidos de los muebles y había señales de saqueo, se llevaron joyas, zapatos, pantallas de televisión y hasta un colchón matrimonial.

Al parecer Ana comenzaba una relación desde hace algunos meses con Roberto Octavio B., quien la frecuentaba y presuntamente sería policía federal.

Vecinos vieron salir a alguien conduciendo la camioneta de Ana al siguiente día con un colchón en el toldo, es una Voyager blanca placas 777SWP año 2001 Foto: (Facebook Buscando a Ana y Estrella)

Tras la separación del padre de su hija, Ana vive sola con Estrella en la colonia Valle de Aragón III Sección, en Ecatepec y a través de un comunicado, la Corporación Educativa Winston -donde labora Ana María- pidió a la comunidad académica difundir el caso, y expresó su solidaridad con la familia.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de México (FGEM), las mujeres fueron vistas por última vez en su domicilio.

Tras no contestar las llamadas los familiares encontraron la casa saqueada y sin rastro de Ana y Estrella foto: (Imagen tv)

Ana María, de 36 años, mide 1.63 metros, es de complexión robusta y tipo de cara redonda. Su cabello es negro y lo usa abajo de los hombros.

Su hija, Estrella Isabel, tiene 8 años y mide 1.1 metros. Es de complexión delgada, cara redonda y tiene el cabello negro, corto y lacio.

La camioneta de Ana es Voyager blanca placas 777SWP año 2001.

Familiares y amigos acudieron la tarde de este jueves a respartir volantes con sus fotografías para solicitar su búsqueda Foto: (Facebook Buscando a Ana y Estrella)

LA ENCRUCIJADA DE LOS DESAPARECIDOS

El Gobierno mexicano informó hoy de que un total de 85,006 personas han desaparecido desde 2006, más de la mitad ( 44,174) desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México, en diciembre de 2018.

Sin embargo, en este último periodo las autoridades han localizado al 55.80% de estos desaparecidos, 92% de ellos con vida, aclaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría (ministerio) de Gobernación (Segob).

México afronta una crisis histórica de desapariciones con un histórico de 212,193 denuncias de personas no localizadas desde 1964, aunque Encinas aclaró que ya se han ubicado a 125.530 personas, 93% de ellas con vida.

Alrededor de las 2:30 pm cerraron parcialmente algunos carriles de Avenida Central Foto: (Facebook Buscando a Ana y Estrella)

El subsecretario reconoció que se ha mantenido el hallazgo de fosas clandestinas en el sexenio de López Obrador, periodo en el que han encontrado 1,606 de estos depósitos de donde han exhumado 2,736 cuerpos.

“Obedece al incremento en la confrontación entre grupos delictivos en distintas regiones del país, pero también a la intensificación de las labores de búsqueda, solamente en estos tres meses y una semana de 2021 se han llevado a cabo 293 acciones de búsqueda”, argumentó.

Aun así, Encinas resaltó una disminución anual de 33% en el número de fosas clandestinas localizadas en 2020 y de casi 18% en los cuerpos recuperados.

Sus familiares y amigos están desesperados tras 25 días de no saber nada de ellas Foto: (Facebook Buscando a Ana y Estrella)

Encinas agregó que durante la gestión de López Obrador el estado occidental de Jalisco acumula una de cada cinco desapariciones, el 20%. Le siguen Michoacán con 9.15%, Ciudad de México con más de 8%, y Tamaulipas y Nuevo León con más del 6%.

El subsecretario detalló que las mujeres representan casi 25% de las personas desaparecidas, de las que más de la mitad, el 55%, son menores de 18 años.

El 62% de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas se concentran en siete estados: Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Ciudad de México.

