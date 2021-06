Coronavirus en México al 10 de junio de 2021: se registraron 225 nuevas muertes en las últimas 24 horas

La tarde de este jueves 10 de junio de 2021, desde el Palacio Nacional, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reportó la existencia de 225 nuevas defunciones originadas por la enfermedad de COVID-19 en las últimas 24 horas. Con ello, se registra un total de 229,578 muertes desde el inicio de la emergencia sanitaria.

No obstante, también existen 1,948,268 personas que se han recuperado y conseguido el alta médica después de haber cursado con la sintomatología. En el quinto día de la semana epidemiológica número 20 se precisó la existencia de 2,630,581 casos estimados. Por otro lado, 22,711 personas (0.8%) han presentado síntomas en los últimos 14 días, por lo cual son considerados casos activos y pueden contribuir a la dispersión del virus SARS-CoV-2 entre el resto de la población.

Respecto a la saturación hospitalaria, el subsecretario de salud informó que la ocupación hospitalaria a nivel nacional se encuentra 87 puntos por debajo del máximo histórico registrado. De igual forma, en cuanto a las camas de hospitalización general y equipadas con ventilador, las estadísticas indicaron su uso al 14 por ciento de la capacidad total en todos los estados. Dicha cifra indica el aumento de un punto con respecto a lo notificado el día anterior.

Vacunación

El doctor López-Gatell aseguró que el día de hoy, conforme a lo reportado en el corte de las 16:00 horas, se colocaron 345,052 dosis en todo el país. En esta ocasión, Jalisco, que ayer se ubicó como la segunda entidad con mayor número de aplicaciones, ocupó el primer lugar con 42,226 inyecciones aplicadas. Detrás se ubicó el Estado de México, con 41,548. En la tercera posición está el estado de Tamaulipas, donde 27,972 personas recibieron alguno de los cinco biológicos.

De acuerdo con el funcionario, el número de vacunas aplicadas el día de hoy disminuyó porque las vacunas fabricadas por AstraZeneca no han sido liberadas aún. No obstante, aclaró que “al ser una vacuna de poco abastecimiento, nos quedamos a la espera de la misma. No fue del gobierno, ni de Cofepris, sino que AstraZeneca y Liomont no han liberado las dosis pactadas, pero esperamos que todo marche bien en el laboratorio y se normalice en los siguientes días”.

De esa manera, desde el 24 de diciembre de 2020, cuando se aplicó la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, se registra un acumulado de 36,164,011 dosis aplicadas. Por el contrario, de todas las que se han recibido, 55,167 han sido consideradas como perdidas.

Fotografía cedida hoy, por la Presidencia de México del subsecretario de Salud de México y estratega contra la pandemia, Hugo López-Gatell durante una conferencia en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en Ciudad de México. EFE/Presidencia de México/

Con ello, 25,306,211 personas mayores de 40 años, docentes, mujeres embarazadas, atletas olímpicos y trabajadores de la salud ya han sido reportadas como vacunadas. De dicha cifra, el 58% ya recibió el esquema completo, mientras de 10,667,023 se encuentran a la espera de la colocación de la segunda inoculación para reforzar y alcanzar el máximo nivel de protección. Con ello, el 28% de la población mayor de 18 años ya cuenta con, al menos, una de las inyecciones.

El día de hoy arribó al país el último embarque de vacunas programado para la semana. El contenido correspondió a 585,000 dosis de la sustancia fabricada por los laboratorios Pfizer y BioNTech. Con él, se completaron cerca de 44 millones 800 mil dosis recibidas desde diciembre de 2020. Esta semana se recibieron casi 1 millón y medio de las mismas.

