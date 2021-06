“No los hemos abandonado”: gobernador de Puebla quiere un rescate seguro de los perritos del socavón

Luego de que se dio a conocer que el pasado 7 de junio dos perritos cayeron al enorme socavón de Santa María Zacatepec, en Puebla, personas y organizaciones en favor de los derechos de los animales han solicitado a las autoridades su urgente rescate.

Y es que aunque gracias a imágenes de un dron se confirmó que ambos canes siguen con vida, llevan al menos cuatro días sin alimentos, lo que ha angustiado no solo a sus dueños.

Este 9 de junio, la Unidad de Rescate y Soporte Vital Animal (URSVA) de la entidad reportó que solo estaban a la espera de que el gobernador estatal Miguel Barbosa autorice la maniobra, pues en el lugar hay servicios de emergencia que no han permitido ninguna acción por el alto riesgo que representa para los mismo rescatistas.

Al respecto, la tarde de este jueves el mandatario morenista publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter, donde señaló que entiende la exigencia del rescate, aunque se está analizando el mejor método para evitar alguna tragedia. Asimismo, aseguró que ya se está proveyendo de comida y agua a estos animales.

“En diferentes medios se ha difundido la exigencia de salvar a los “lomitos” atrapados en el socavón, lo entendemos, queremos rescatarlos y estamos trabajando en ello. Es un tema que se está revisando con especialistas para poder hacerlo, no es una decisión sencilla. La opción que se está analizando es la que permita un rescate seguro, mientras no haya seguridad no podemos hacerlo. Es difícil y tenemos que ser responsables”