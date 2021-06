Suero equino recibió opinión favorable de Cofepris para tratar COVID-19 en México

(Foto: EFE/Luis Torres)

Este martes, el uso del suero hiperinmune de origen equino recibió el visto bueno de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para tratar a pacientes con COVID-19 moderado a severo en México.

Fue así como el grupo de expertos y expertas que integra el Comité de Moléculas Nuevas (CMN) emitió una opinión favorable unánime hacia la solicitud de registro y uso de emergencia del medicamento Inmunoglobulinas equinas fragmentos F(ab´) 2 anti SARS-CoV2.

No obstante, la Cofepris destacó que esta opinión queda condicionada a las recomendaciones en la indicación terapéutica y la presentación de información adicional de estudios clínicos. Dicha decisión forma parte del proceso requerido por el organismo regulatorio para el cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad y eficacia.

Asimismo, a través de un comunicado, el CMN enfatizó que no autoriza o rechaza las moléculas, sino que emite una opinión técnica favorable o no favorable basada en la evidencia científica y médica presentada, misma que no es vinculante y que es integrada por los laboratorios a sus expedientes presentados ante la Comisión de Autorización Sanitaria.

(Foto: EFE)

Ahora, el siguiente paso será buscar la autorización por parte de la Cofepris.

Cabe recordar que el pasado 11 de enero, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que tras su gira de trabajo en Argentina, se analizaría traer a nuestro país un suero equino creado en la nación sudamericana que puede reducir hasta en un 40% la mortalidad en personas con enfermedad grave por COVID-19.

En ese entonces, tras alcanzar su última fase de estudios clínicos, el gobierno argentino afirmó que su suero demostró eficacia y seguridad en casos críticos de coronavirus

¿Qué es el suero equino?

El suero equino hiperinmune desarrollado por investigadores argentinos consiste en una inmunoterapia innovadora basada en anticuerpos policlonales que se aplica a pacientes con cuadros moderados o severos de coronavirus; éste demostró reducir un 40% la mortalidad, un 24% la necesidad de internación en terapia intensiva y un 36% el requerimiento de asistencia respiratoria mecánica.

¿Cómo se obtiene?

Se inyecta una parte de la secuencia de proteínas del SARS-COV-2 a caballos, lo que produce anticuerpos en estos animales, los cuales son extraídos de su sangre para crear el suero en humanos.

La técnica de fabricar sueros con ayuda de caballos se conoce desde la mitad del siglo XX y se utiliza en el desarrollo de soluciones médicas en apoyo de enfermos con inmunidad disminuida. De acuerdo con autoridades sanitarias argentinas, este suero es una inmunoterapia capaz de bloquear y evitar la propagación del SARS-CoV-2.

(Foto: EFE)

Antivirales contra COVID-19 en México

A finales del mes pasado, el CMN recomendó el uso de los medicamentos Avifavir y Avigan para tratar casos de COVID-19 en México.

El compuesto de ambos medicamentos es el Favipiravir, antiviral que originalmente se desarrolló en Rusia para combatir la influenza y el ébola.

Sin embargo, a través de otro comunicado, la Cofepris dio a conocer que Avifavir (Favipiravir), presentado por VCZ Servicios (Instituto de Investigaciones de la Diversidad Química JSC, Rusia), recibió una opinión favorable por parte de los expertos para su uso de emergencia para tratamiento contra COVID-19.

En tanto, Avigan (Favipiravir), presentada por Landsteiner Scientific, recibió una opinión favorable unánime por parte de los expertos y expertas para su uso de emergencia como tratamiento de pacientes adultos con COVID-19 leve o moderado, combinado con cuidados de apoyo, así como tratamiento de infecciones por el virus de la influenza.

Tras estas recomendaciones, ahora la Cofepris deberá decidir si aprueba ambos medicamentos para su uso de emergencia en México.

SEGUIR LEYENDO