“No voy a excusarme”: Arturo Zaldívar votará para decidir si su mandato se extiende

El magistrado Arturo Zaldívar durante su nombramiento como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutierrez/Archivo

La extensión de mandato de Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha vuelto un tema de alto interés social, especialmente por la especulación de que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría probando una estrategia para la prolongación de su propio cargo.

Sin embargo, tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Nación (DOF), Arturo Zaldívar dio a conocer que sometería la extensión a consulta en la SCJN y adelantó que formaría parte de la votación.

“Desde luego no voy a excusarme. Voy a votar (porque) me parece que es un asunto que por su naturaleza y este tipo de consulta, no admiten impedimentos, no hay partes y se trata de defender la autonomía e independencia del Poder Judicial”, señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva

La ampliación quedaría estipulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que la reforma al artículo décimo tercero generó fuerte controversia. El ministro presidente dijo que “el compromiso que vamos a asumir las ministras y ministros es que esto sea muy breve. Yo esperaría que pudiera quedar resuelto en julio a más tardar en agosto”.

El objetivo principal es determinar si la prolongación de su cargo al frente de la SCJN es constitucional o no.

Información en desarrollo...