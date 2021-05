Arturo Zaldívar, representante del Poder Judicial, respondió a ataque del secretario de Marina

Luego de la polémica acusación del secretario de la Marina, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, respondió que es indispensable la autonomía del Poder Judicial en una democracia.

Y es que durante la conferencia matutina de este 21 de mayo desde Palacio Nacional, el almirante José Rafael Ojeda Durán se quejó por decisiones de los jueces, a quienes señaló como el enemigo aparente en la lucha contra el crimen organizado.

Luego de ello, el ministro Zaldívar reviró que la función de los juzgadores es garantizar y defender la Constitución mexicana y su autonomía era pilar fundamental de una nación democrática.

El titular de la Armada de México (Semar) daba cuenta de una próxima reforma para poder incautar precursores químicos que son utilizados para la fabricación de metanfetaminas y fentanilo.

Ojeda Durán explicó que en los decomisos y la nueva disposición, que estaría lista en dos meses, habrían de trabajar con precauciones para evitar su improcedencia constitucional.

Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada porque, si no, las ayudas, que no tenemos muchas, de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo porque, si no, se nos van.