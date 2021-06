Máxima vigilancia: INE comenzó a seguir influencers en Instagram

INE (Foto: Instagram / @inemexico)

El INE ha puesto especial cuidado en las cuentas de influencers en las redes sociales desde que tuvo que desplegar una advertencia en contra de aquellos que rompieron la veda electoral en favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Hasta entonces, no seguían a ninguna otra cuenta a través de las redes sociales, y en cambio, acumulaba más de 36 mil seguidores, pero ahora llegó a 49 cuentas seguidas, entre las que destacan los usuarios de:

° Marian Zavalza

° Romi Marcos

° Karime Pindter

° Celia Lora

° Fer Moreno

° Jey (Acapulco Shore)

° Manelik González

° Regina Bautista

° Raúl Araiza

° María Fernanda Quiroz

° Raquel Bigorra

° Miguel Martínez

° Pamela Voguel

° Mariana Echeverría

° Grettell Valdez

° Sherlyn

° Brandon Peniche

° Julian Soto

° Regina Murguia

° AlexXxStrecci

° Kristal

° Ana Claudia Cabrera

° Lambda García

° Karla Diaz

° Laura G

° Fernando Lozada

° Bárbara de Regil

Éstos, tienen en común que fueron parte de los por lo menos 80 influencers que se vieron involucrados con las menciones al Partido Verde Ecologista de México en plena veda electoral.

(Capturas de pantalla: Instagram)

Además, se pueden sumar otros tantos como Nabile Guerra, Eleazar Gómez, Ana Claudia Cabrera, Paulina Hernández, Fernando Lozada, Isabel Madow, entre otros, varios de los que ya incluso pidieron disculpas.

El más reciente fue el actor Lambda García, quien luego de participar en el programa Hoy, lanzó a través de sus redes sociales un mensaje para disculparse principalmente con sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, aseguró que todos tienen derecho a decir de opinión, y que los insultos o las ofensas en toda situación siempre están demás, pues él recibió varios insultos en sus redes.

“No soy una mala persona, puede ser que tomé decisiones equivocas, pero no soy una mala persona y la gente que me conoce lo sabe. Seguiré apoyando ideologías y propuestas que vayan con mi forma de pensar, y todos podemos hacer lo mismo, no siempre tenemos que congeniar en eso, y eso es lo bonito de ser tan diferentes”, escribió.

Eleazar Gómez partido verde (Foto: PVE/Instagram)

Buscarán Ley para regular a los influencers en redes

Luego de darse a conocer que una serie de influencers hicieron campaña en las redes sociales a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante la veda electoral, varias organizaciones civiles se han unido para evitar que esto vuelva a ocurrir.

Se trata de una iniciativa impulsada por Tec-Check, What The Fake y los Supercívicos, que inició con un pronunciamiento en el que felicitaron al INE por su rápida reacción, pero cuestionaron el actual de la Procuraduría Federal del Consumidor durante el Hot Sale.

Por ello, buscarán abrir una discusión para que se presente una iniciativa de ley en la que se regule este tipo de publicidad a través de influencers, y que a la vez se proteja al consumidor vulnerable de no caer en estafas, falsas noticias o contenido sensacionalista.

De acuerdo con Maximiliam Murck de Tec-Check, esta propuesta de ley no sólo beneficiaría a los consumidores y población vulnerable, también a los influencers y a las empresas involucradas.

Maximiliam Murck de Tec-Check (Foto: Twitter / @chilangoaleman1)

Para esta discusión, Murck propuso que se sienten en la balanza actores de Profeco, legisladores, representantes de empresas, influencers y desde luego, invitar a los consumidores.

Además, propuso que sea creado un observatorio que revise constantemente las cuentas de los influencers en México, con el objetivo de que cubran totalmente los requisitos de la ley que proponen.

SEGUIR LEYENDO