“Acostúmbrense al PAN”: el mensaje de la oposición luego de su triunfo electoral en CDMX

Döring se lanzó contra Claudia Sheinbaum y Mario Delgado por su labor y los responsabilizó por los resultados electorales en CDMX (Foto: Cortesía PAN CDMX)

El diputado local del PAN (Partido Acción Nacional) de la Ciudad de México, Federico Döring, festejó este miércoles los resultados de la oposición en la jornada electoral del domingo 6 de junio, donde consiguieron su mayor triunfo en la capital mexicana, al conseguir en al menos nueve alcaldías precisamente en el bastión de Morena, el partido en el poder.

“Acostúmbrense al PAN y su crítica diaria”, señaló en un video. El panista agregó que los capitalinos están muy enojados con Morena y los resultados electorales no son producto del “desprestigio”, como había indicado la Jefa de Gobierno, la morenista Claudia Sheinbaum, sino de “la falta de inteligencia para gobernar”.

Döring apuntó contra Sheinbaum y Mario Delgado, el dirigente nacional morenista. “Ellos dos son los únicos responsables de las tragedias, la inseguridad, el dolor de los capitalinos y haber frustrado el avance de la Ciudad con la ideología de Morena”, dijo.

“Ustedes presumen de una Ciudad innovadora y de derechos, pues respeten el derecho a la crítica, el derecho a la libertad de expresión, los ciudadanos le han obligado a usted jefa de Gobierno, y a mí, a convivir en la pluralidad”, aseveró.

Atayde, dirigente del PAN en la capital, señaló que los votantes no les dieron un cheque en blanco (Foto: Cortesía PAN CDMX)

“No saben hacer las cosas y no saben ser administradores de la función pública”, completó Döring, quien recordó que Florencia Serranía no debe seguir como directora del Metro tras el desplome fatal en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo que dejo 26 muertos y docenas de heridos, así como otros “desperfectos” que también dejaron heridos y muertes.

“Con tres tragedias humanas y usted no quiere pedirle la renuncia, no permitió Morena que compareciera en el Congreso, a quien cuida Morena desde el Congreso por instrucciones suyas, y no quisieron crear una Comisión Especial”, apuntó el panista contra Sheinbaum.

“Es desprestigio tener a la Ciudad con la tasa más alta de exceso de mortalidad en la pandemia de toda Latinoamérica, de las ciudades analizadas, es la que tienen el peor manejo en exceso de mortalidad por pandemia”, finalizó.

Por otra parte, el dirigente capitalino del PAN, Andrés Atayde, aseguró también este miércoles que su partido buscará cumplir “el reto de ser los mejores gobiernos”. “No podemos fallarle a quienes nos dieron su voto de confianza el pasado domingo y eso es un compromiso claro de Acción Nacional”, aseguró.

El mejor resultado de las elecciones intermedias en el país para el PAN se dieron en la Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro)

“Tenemos claro que no es un cheque en blanco, que tenemos que dar resultados y lo vamos a hacer, para quienes votaron por nosotros y para quienes no lo hicieron. Nosotros sí somos diferentes y nuestros gobiernos serán para todas y para todos. No seremos nosotros quienes promuevan la división y el encono entre las y los capitalinos”, añadió Atayde.

El líder del panismo en la CDMX consideró que los resultados de la pasada jornada electoral son producto del descontento de la gente y fueron las y los vecinos quieres premiaron o castigaron, con su voto, a quienes han hecho una buena gestión de gobierno y legislativa por lo que consideró como “falsa” la acusación de Sheinbaum sobre una supuesta campaña de desprestigio contra su gobierno.

“Me dio tristeza que su reflexión, que pareciera más como presidenta de partido, fuera que la voluntad popular mayoritaria fue producto de una campaña de ataque a su gobierno. Yo invitaría a la jefa de gobierno a hacer una profunda reflexión y autocrítica porque si no, el resultado en tres años, será como el que vivió el domingo de elección”, sostuvo.

Por último, tendió puentes para trabajar con la actual jefa de Gobierno. “Si la doctora Sheinbaum quiere construir una mejor ciudad que cuente con nosotros. Si no quiere construir una mejor ciudad con nosotros como ya lo hizo estos tres primeros años, tenemos nuevamente que asumir el reto y construirla nosotros”, finalizó.

