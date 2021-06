La dura advertencia de Samuel García: en Nuevo León Morena no es bien visto ni bienvenido

Fotos: Cuartoscuro.

El virtual ganador de la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, volvió a externar su separación del centro del país frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mismo que calificó como demasiado “centralista”.

“Obviamente para ese segmento, las redes sociales fueron fundamentales y aunque no lo son todo, sí fueron muy importantes. Eso aunado a una campaña bastante, bastante redituable, debates. A mi juicio ganamos todos, eso colaboró a que Nuevo León se pintara de naranja y se mandara un mensaje muy importante al centro de que acá Morena no es bien visto, no es bienvenido y quedó demostrado en las urnas”, dijo de forma tajante García.

Señaló que no se debe olvidar que el país es una federación de estados y que en su experiencia como senador pudo constatar que López Obrador tuvo cooptado a los poderes Legislativo y Judicial, por lo que hubiera sido “muy peligroso que además se hiciera del poder de los estados con mayor presencia económica o poblacional”.

“Esta elección afortunadamente logró equilibrar el Congreso federal. Eso le va a dar mucha, mucha salud a nuestro país, ante el exterior pero también al interior”, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá asumir un papel más independiente. Consideró que Morena ya no podrá manipular el presupuesto ni a los órganos autónomos.

Samuel Garcia, durante la celebración tras ganar la guberntura en Nuevo León, en la Macroplaza de Monterrey Foto: ((REUTERS/Daniel Becerril)

“Yo reconozco que Morena ganó 11 estados, sin embargo, si uno mide la población o el nivel de importancia socioeconómica, Nuevo León es mucho muy relevante, quizá más que 4 o 5 estados que ganó Morena. Eso para mí es lo fundamental, la clave. Los siguientes tres años México va a tener más equilibrio” y el presidente tendrá que recurrir a los consensos y no a los arrebatos, dijo en entrevista radiofónica con Carmen Aristegui.

García señaló que Movimiento Ciudadano logró sacar a los jóvenes a votar, debido a que postuló varios candidatos de entre 30 y 36 años. Puso como ejemplo el triunfo de Luis Donaldo Colosio Riojas en la alcaldía de Monterrey.

Comentó que su principal adversario, Adrián de la Garza, que contendió por la coalición PRI-PRD, le hizo una llamada este lunes a las 3 de la tarde para felicitarlo por su victoria, que más tarde reconoció en una rueda de prensa: “Eso mandó una excelente señal porque él era el que tenía la posibilidad legal de irse a tribunales. Con esto nos vamos a evitar todo ese rollo jurídico”.

Samuel Garcia acompañado de su esposa e influencer en redes sociales Mariana Rodriguez Foto: (REUTERS/Daniel Becerril)

Tras finalizar el ejercicio preliminar en NL se estimó que García Sepúlveda acumuló 700,352 sufragios, lo que representa un 36.6888% de la votación contada durante la muestra. En segundo lugar se encuentra Adrián Emilio De La Garza Santos, candidato por la coalición Va por México (PRI-PRD), quien acumuló 533,852 votos, lo que representa un 27.9665% de captación electoral. Es decir, el militante del partido naranja se diferenció por 166,500 votos, es decir, un 8.7223 por ciento.

Con el 98.23% de los votos computados, el PREP da por adelantado a Samuel García Sepúlveda con el 592,657 total de los votos computados, es decir el 36.57 por ciento, mientras que Adrián Emilio de la Garza contabilizó 454,508 votos, es decir, el 28.09 por ciento.

Hasta las 01:00 horas del 7 de junio, Samuel García del Movimiento Ciudadano mantiene la ventaja previa en Nuevo León con un rango entre el 35.4 y el 37.2 por ciento, mientras que Adrián de la Garza del PRI-PRD se mantiene por debajo con un mínimo de 26.8% y del 28.5 por ciento.

Por debajo está Fernando Larrazábal con el 17.9 y el 19.3 por ciento, así como Clara Luz Flores con un rango que va del 13-7 % y el 15.3 por ciento de los votos del electorado.

SEGUIR LEYENDO: