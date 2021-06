Ebrard reveló de qué hablaron AMLO y Kamala Harris en Palacio Nacional

Si bien la campaña de vacunación está siendo sumamente exitosa en los Estados Unidos, el problema que se enfrenta ahora es quienes no están vacunados porque no quieren recibir la dosis. Por eso surgen distintos tipos de incentivo, tales como los cigarrillos de marihuana

Pedro Castillo, contundente: no al aborto, no al matrimonio igualitario y no al consumo de marihuana

“Yo vengo de una familia que me ha inculcado valores y me ha criado con las uñas cortadas y eso lo voy a trasladar a mi pueblo”, afirmó el docente rural y ex líder sindical que se acerca a la Presidencia de Perú