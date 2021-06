Arturo Zaldívar propuso una consulta al interior de la SCJN para determinar si continúa dos años más al frente

(Foto: SCJN)

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, propuso someter a una consulta al interior de la Corte para determinar si se amplía o no su periodo al frente del máximo tribunal del país.

A través de un comunicado en el que asegura que la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de las reformas al Poder Judicial -ocurrido este lunes 7 de junio-, las cuales son las más importantes en los últimos 25 años, son el “fruto de un esfuerzo inédito de colaboración entre los tres Poderes de la Unión en el marco de la división de poderes”.

Aseguró que esta reforma “sienta la bases para un Poder Judicial Federal más honesto, profesional y cercano a la ciudadanía: con mejores herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo”.

Zaldívar Lelo de Larrea señaló que luego que el Legislativo aprobó un artículo transitorio que prorroga su presidencia en la SCJN, generó un “ambiente de desconfianza que injustamente pone en entredicho la labor cotidiana de toda la legislatura y que siembra dudas sobre la independencia judicial y la división de poderes”.

Es por eso, que dijo el ministro, presentará al Pleno de la SCJN una consulta extraordinaria sobre la manera en que el Poder Judicial debe proceder en relación al artículo Décimo Tercero Transitorio.

“En una democracia constitucional los conflictos se dirimen a través de los mecanismos que la propia Constitución establece para su defensa, los cuales deben interpretarse acorde a las circunstancias, de manera que se maximicen las posibilidades de control constitucional. Tenemos un tribunal constitucional autónomo e independiente que estará a la altura de esa responsabilidad”, destacó.

Arturo Zaldívar destacó que a lo largo de su trayectoria ha “defendido la Constitución y los derechos humanos por encima de cualquier otra consideración”, al tiempo que aseveró que el Poder Judicial “seguirá actuando con plena imparcialidad, autonomía e independencia -tal como lo he hecho a lo largo de toda mi administración- salvaguardando los derechos de la ciudadanía y el modelo de la vida democrática e institucional que nuestra Constitución consagra”, finalizó el comunicado.

Minutos después de que Zaldívar hiciera público su comunicado a través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el ministro presidente de la Suprema Corte es libre, pero reiteró que él está a favor de que se amplíe su plazo al frente de la SCJN , pero insistió que no se trata de una reelección.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante una conferencia de prensa sobre los resultados de las elecciones de mitad de período, en Palacio Nacional. en Ciudad de México. 7 de junio de 2021. REUTERS / Henry Romero

" (...) El ministro Zaldívar concluye su periodo de ministro en el (20) 24, y no puede por ningún motivo continuar como ministro, no puede ya reelegirse. Lo que se aprobó en el Senado, es que se amplíe su plazo como presidente de la Corte, que concluye ahora a finales creo de este año, y que se amplíe dos años, porque si se autoriza en el poder judicial, si no se declara inconstitucional lo que aprobó el Senado, el presidente de la Corte que a su vez es el presidente de la Judicatura, continuaría dos años y esto garantizará que la reforma que se aprobó por el Congreso, del Poder Judicial, que significa combatir la corrupción, que significa que no haya nepotismo, que significa que los jueces no estén al servicio de los potentados, ni la delincuencia organizada ni de la delincuencia del cuello blanco, y que los jueces estén al servicio del pueblo (...)”, aseveró.

“Esa reforma pienso yo, que solo se aplicaría si continúa el ministro Zaldívar, que es un hombre íntegro, honesto... si cambia el ministro Zaldívar, cualquier otro no podría llevar a cabo esta reforma, sencillamente porque la mayoría de los ministros no están pensando en la justicia, piensan si acaso, solo en el derecho”, aseveró.

A pregunta expresa de un reportero que le pidió su opinión sobre el comunicado del ministro Zaldívar en el que aseguró que someterá a una consulta al interior de la Corte para determinar si se amplía o no su periodo, López Obrador aseguró que estaba bien lo que Arturo Zaldívar decidiera.

“Bien, lo que él decida. Él es libre y es un asunto que al final lo tiene que resolver los ministros”, reiteró.

