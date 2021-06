Los mejores memes de la división en CDMX tras las elecciones 2021

Estos fueron los memes que dejó la jornada electoral de este 6 de junio en CDMX (Foto: Twitter@vieon_d y Twitter/@vampirelovedark)

La jornada electoral del 6 de junio causó sorpresa entre los mexicanos, pues algunas tendencias se revirtieron, cambiando el panorama político de muchos estados. Uno de estos fue la Ciudad de México, en donde la coalición Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) se perfila como ganador en las alcaldías de Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Coyoacán. Además, de manera individual, el PAN logró la reelección en Benito Juárez.

Por otra parte, el bloque ganado por la alianza integrada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT) logró conquistar las demarcaciones de Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.

De acuerdo con los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), dados a conocer por el Instituto Electoral local, en 11 de las 16 alcaldías que gobernaba el partido guinda previo a las elecciones del domingo, la alianza opositora le arrebató cuatro demarcaciones, logrando la victoria en nueve y dejando bajo mandato de Morena sólo siete.

Resultados de la elección de alcaldías en la Ciudad de México (Foto: Infobae)

Con ello, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se convertirá en la primera mandataria en gobernar la metrópoli con la mayoría de alcaldías bajo el mandato de partidos de oposición.

Este mediodía, durante su tradicional conferencia de prensa, la mandataria local comentó que los resultados de la jornada electoral se debieron a una campaña de desprestigio contra el Movimiento, asegurando que no permitirá que regrese la corrupción a la capital, pues “hay que revisar la historia de estos partidos”, a los que aseguró “vamos a estar atentos”.

Usuarios en redes sociales no dejaron pasar el momento y comenzaron a crear ingeniosos memes. Debido a que las preferencias electorales en la metrópoli se dividieron en dos: oriente y poniente, las analogías históricas y culturales emergieron en internet. Algunas personas compararon a la ciudad con Berlín y otros utilizaron a Belinda o al personaje de Renata en la película Amarte Duele para ilustrar el comportamiento de los votantes capitalinos.

Las preferencias electorales de los capitalinos quedaron de la siguiente manera:

Morena-PT:

1. Gustavo A. Madero: Francisco Chíguil (reelección)

2. Venustiano Carranza: Evelyn Parra

3. Iztacalco: Armando Quintero (reelección)

4. Iztapalapa: Clara Brugada (reelección)

5. Tláhuac: Berenice Hernández

6. Milpa Alta: Judith Venegas

7. Xochimilco: Juan Carlos Acosta (reelección). Cabe mencionar que en esta demarcación podría cambiar de rumbo en las próximas horas, pues el conteo de votos arroja una diferencia porcentual menor al 1% entre los candidatos del PAN-PRI-PRD y de Morena.

PAN-PRI y PRD:

1. Álvaro Obregón: Lía Limón

2. Tlalpan: Alfa González

3. Cuauhtémoc: Sandra Cuevas

4. Miguel Hidalgo: Mauricio Tabe

5. Magdalena Contreras: Luis Quijano

6. Cuajimalpa: Adrián Ruvalcaba (reelección)

7. Azcapotzalco: Margarita Saldaña

8. Coyoacán: Giovani Gutiérrez

PAN:

1. Benito Juárez: Santiago Taboada (reelección)

Claudia Sheinbaum acudió a votar el pasado 6 de junio (Foto: SEGOB CDMX)

Claudia Sheinbaum agregó que se continuarán con los proyectos que se han planteado para la Ciudad, por lo que descartó que estén en riesgo por la llegada de alcaldes opositores.

“Hay una gran aceptación por las acciones que hemos hecho en la Ciudad de México y quiero decir que no va a regresar la corrupción a la Ciudad, eso no lo vamos a permitir, no puede regresar la corrupción a la Ciudad y que vamos a seguir trabajando con la ciudadanía, vamos a trabajar con todos y todas cuidando que haya honestidad en el ejercicio de los encargados públicos”, reiteró.

Asimismo, comentó que una vez que concluya el conteo de votos se hará un análisis de cada distrito para saber en qué sectores de la población afectó más está campaña de desprestigio en contra de Morena.

