Reportan al ex presidente Felipe Calderón hospitalizado por COVID-19

El ex presidente Felipe Calderón ingresó un hospital de la CDMX por cuadro de COVID-19. A pesar de que se reportó fuera de peligro, se quedará bajo observación.

La tarde de este lunes 7 de junio, una nota del periódico El Heraldo de México reportó que el ex mandatario nacional ingresó al Hospital ABC de Observatorio alrededor de las 13:00 horas (tiempo del Centro de México) para ser atendido por la nueva cepa de coronavirus; sin embargo, el cuadro sintomático que presentó el ex militante del Partido Acción Nacional (PAN) no fue catalogado como grave.

