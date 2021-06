Elecciones 2021: los mejores memes del día de votaciones

Conteo de boletas electorales tras la jornada de elecciones de este domingo (Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro).

Este domingo 6 de junio se llevaron a cabo las elecciones más grandes de la historia en todo el país, más de 90 millones de mexicanos inscritos en el padrón electoral eligieron más de 21 mil cargos federales y locales. No obstante, más allá del deber cívico, los ciudadanos decidieron expresar su sentir mediante memes.

El proceso electoral 2021 fue peculiar, por así decirlo, no fueron pocas las ocasiones en que determinados personajes, quienes buscaron el voto de los ciudadanos, se ganaron no necesariamente el voto, sino más bien una gran carcajada por algunos “errores” o “aciertos”, intencionales o no, que se viralizaron en Internet.

Inclusive, eventos que ocurrieron en las primeras horas de este día, como el triunfo del Checo Pérez, significó un motivo para crear memes. No todos los días un mexicano gana y no todos los días se vota en el país, así que hechos así solo dejaron grandes momentos.

Cruz Azul y Sergio "Checo" Pérez reciben votos en las boletas para las elecciones de 2021 (Foto: Twitter/@negroide96)

Aunque concluyeron las votaciones del domingo 6 de junio, no es el final de la jornada electoral, ahora sigue conocer qué candidatas y candidatos obtuvieron el triunfo en gubernaturas, alcaldías y diputaciones. Toda la información se puede seguir en el Programa de Resultados Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE).

El PREP es un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones federales, a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, permite dar a conocer, en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la Jornada Electoral.

Conviene recordar que los mexicanos votaron por 15 gobernadores, 1,063 diputaciones locales y federales, 1,923 presidencias municipales, 2,057 sindicaturas, 14,222 regidurías y 635 juntas municipales. Pese a que los ciudadanos tuvieron que leer a conciencia las propuestas y planes de trabajo de todos los candidatos de su demarcación, se hicieron un tiempo para dejar que su imaginación volara.

Así que uno de los primeros memes fue para saber ¿Qué pasará con Yuawi? Fue una de las grandes interrogantes, ya que parece que Movimiento Ciudadano solo lo ha utilizado en las elecciones.

(Foto: captura de pantalla de Twitter @leyatraccionmx).

Aunque muchos mostraron su enojo y frustración debido a que las propuestas no encajaban con sus ideales:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @cely_ramos).

Sin embargo, no faltaron los que quisieron expresar el profundo sentido democrático con el que viven:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @luis_gerin).

El triunfo del Checo Pérez no pudo pasar de largo, fue un gran acontecimiento y debía de ser enmarcado en un evento tan importante para el país:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @ElTioF1memes).

¿La verdad? Muchos confesaron que fueron a votar por las promociones que muchos negocios sacaron con motivo de la “fiesta de la democracia”:

(Foto: captura de pantalla de Instagram "SoyElMásCarita").

El orgullo por el INE sí salió, en especial porque cuentan los votos más rápidos que en Estados Unidos:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @uhoboros).

Otros vivieron experiencias peculiares, especialmente los que votaron por primera vez:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @perrito_cheems).

Aunque los resultados aún no son 100 por ciento confiables porque el PREP sigue contando, algunos afirman que Antonio Attolini perdió por su “peculiar” celebración cuando Santos Laguna pasó a la final:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @rickydelhoyo).

Los que se ganaron el corazón fueron los perritos que ¿querían votar?:

(Foto: captura de pantalla de Facebook "Que show").

Una de las más grandes confesiones fue que no leyeron las plataformas políticas como se pensó:

(Foto: captura de pantalla de Facebook "Memes Doctos").

El triunfo del Cruz Azul sigue siendo un hito, pues muchos no quitan el dedo del renglón de que la novena significó un cambio en la concepción del mundo:

(Foto: captura de pantalla de Facebook "Memes CELAticos").

Por último, muchos confesaron no sentirse del todo bien con su voto:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @_elyisus).

