Hongo negro en México: Gregorio, el presunto infectado, perdió un ojo, parte de la nariz y del paladar

Gregorio Avendaño presentó síntomas del hongo negro (mucormicosis, incluso comenzó a necrosársele el ojo, nariz y paladar por lo que este viernes fue operado en el hospital de La Raza, Ciudad de México Foto: (Facebook L Sánchez)

Gregorio Avendaño, quien es sospechoso de padecer el primer caso de hongo negro en México (mucormicosis) como el que ha afectado en gran medida a recuperados post COVID-19 en la India, fue operado y los médicos tuvieron que retirarle un ojo, parte de la nariz y paladar que se encontraban con necrosis, para poder salvarle la vida.

Lizbeth Esmeralda Aguilar, cuñada de Gregorio explicó que luego de que fuera trasladado de la clínica 71 del IMSS ubicada en Chalco, se le practicaron estudios y fue ingresado a cirugía.

“Ayer en la noche hicieron estudios, tomografías, biopsias, el día de ayer en la madrugada 12:30 entró de la cirugía, en donde ya le extirparon el ojo, parte de la nariz y parte del paladar, ya no tiene media cara”, apuntó, mientras que su familia considera una negligencia que hayan tardado más de tres días después de diagnósticar su urgencia para trasladarlo al hospital de La Raza, para ser atendido por especialistas.

Lamentablemente los diagnósticos no son muy alentadores, pues continua grave y no podrá verlo su familia.

Los hongos sólo afectan a personas con sistema inmune deprimido Foto: (Wikipedia creative commons)

“Se reporta grave, ahorita nosotros no lo vamos a poder pasar a ver, nada más nos van a dar informes nos dijeron que el se va a quedar internado mínimo 4 meses ahí, nosotros no lo vamos poder ver, no podemos entrar por lo delicado que fue la operación, por lo mismo que el padece azúcar no podemos entrar a verlo, porque puede volver a crecer la bacteria o lo podemos infectar con algo”, dijo a Imagen TV.

“No existe diagnóstico alguno que refiera que la infección que presenta el paciente tenga relación con padecimientos reportados en otros países o que sea altamente contagioso”, informó el IMSS en una tarjeta informativa al portal SinEmbargo.

La Oficina de Representación del IMSS en el Estado de México Oriente detalló que el paciente fue ingresado al área de urgencias el pasado 29 de mayo y confirmó que, ante la naturaleza de su padecimiento, fue enviado al Centro Médico Nacional “La Raza” para recibir atención especializada.

La mucormicosis no se contagia y el modo en que se contrae es por respirar las esporas del hongo, que puede afectar principalmente las bolsas alrededor de los ojos y la nariz, en casos más severos ingresar al sistema sanguíneo y al cerebro Foto: (Wikipedia creative Commons)

El hombre padece diabetes desde hace nueve años, se recuperó de COVID-19 hace apenas un mes, sin embargo su estado de salud ha empeorado con rapidez en los últimos días, por lo que fue ingresado al Hospital General de Zona 71, del IMSS, en el municipio de Chalco, Estado de México.

Gregorio comenzó a tener fuertes dolores de cabeza y hemorragia nasal el sábado 29 de mayo, antes del mediodía. Su familia lo llevó de emergencia al hospital de zona, pues presentó parálisis facial en el lado izquierdo de su rostro y, cuando llegaron al nosocomio, su nivel de glucosa llegó hasta 500 mg/dl.

En cuestión de horas comenzó a formársele un moretón en su ojo izquierdo y en la nariz, por lo que uno de los especialistas le comentó a Lisbeth Esmeralda Aguilar, la cuñada de Gregorio, que se trataba de un extraño caso de “hongo negro” que estaba necrosando su ojo izquierdo, la nariz y el paladar.

Tras darle a conocer la letalidad de la infección y comentarle que perdería por completo el ojo infectado, el médico Diego Reyma mencionó a la cuñada del enfermo que, debido a la gravedad del caso y la rapidez con la que avanzaba la enfermedad, el paciente tenía que ser trasladado de urgencia al Hospital General de La Raza, para ser atendido por otorrinolaringólogos especialistas.

“Nos dijeron que era una enfermedad muy grave, que es un hongo que ataca la cara y la echa a perder, que la enfermedad avanza muy rápido. Nos dijeron que era una emergencia, pero en ese hospital no se hacía ese tipo de cirugía; que iba a perder el ojo y parte de la nariz”, mencionó uno de los familiares al portal de El Universal.

Incluso, el médico les dijo que la gravedad era tal, que el hongo ya estaba cerca del cerebro y que el riesgo de que falleciera el paciente era alto.

¿Qué es y a quién ataca?

Pese a que se han registrado múltiples casos en India, esta enfermedad que en casos graves puede llegar a necrosar el tejido, no es frecuente, sin embargo es crucial saber que afecta a enfermos de diabetes, sistema inmunodeprimido (como pacientes post coronavirus), y que este hongo puede estar muy cerca de nosotros, incluso en nuestra cocina.

Es importante decir también que la mucormicosis no se contagia de persona a persona y que el modo en que una persona se contagia es por respirar las esporas del hongo, que se pueden encontrar en el medio ambiente.

Existen diferentes tipos de hongos, algunos pueden causar infecciones en vías respiratorias y en casos severos ingresar a la sangre y cerebro en personas inmunodeprimidas post covid-19, con diabetes, cáncer VIH, entre otras Foto: (Wikipedia Creative commons)

El hongo negro es causado por un moho que se encuentra en ambientes húmedos como la tierra, el compost, en tortillas con moho, pan viejo o incluso en nuestro refrigerador y puede atacar las vías respiratorias.

Varios tipos de hongos pueden causar la enfermedad. Estos hongos no son perjudiciales para la mayoría de las personas, pero pueden causar infecciones graves entre quienes tienen el sistema inmunológico debilitado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su siglas en inglés).

Las personas inmunodeprimidas son más susceptibles de contraer la infección, como los pacientes de covid-19, los diabéticos, quienes toman esteroides y las que padecen otras comorbilidades, como cáncer o trasplantes de órganos, según el Ministerio de Sanidad de la India.

El Ministerio advirtió que “esto no significa que todos los pacientes de covid se vayan a infectar por mucormicosis”, ya que es poco común entre quienes no tienen diabetes.

Los hongos también pueden encontrarse en lugares con humedad como paredes y rincones Foto: (Wikipedia Creative commons)

“No es algo común”: López-Gatell

“Es muy desafortunado, muy triste que alguna persona lo padezcan, pero no debe usted quedarse con la impresión de que es algo que va a empezar a aumentar y aumentar, aumentar y que podría afectar la usted o a un familiar”, expresó al respecto Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario federal señaló que esta enfermedad, mucormicosis, es causada por estos hongos que existen en el ambiente, “y no nos pasa nada, a menos que tengamos inmunosupresión grave”.

“Este tipo de infecciones existen en México desde hace muchos años, igual que existen casi en cualquier país, y afectan de forma casi exclusiva a personas que tienen inmunosupresión grave, es decir, las defensas muy bajas”.

López-Gatell Ramírez detalló que la situación clínica donde se presenta con mayor frecuencia en personas que padecen cáncer y están sometidas a quimioterapias, “principalmente cánceres sanguíneos, linfomas o leucemias”.

