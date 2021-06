De troleo a violencia política de género: Gibrán Ramírez habló sobre el incomodo momento que vivió con su pareja

En los últimos días, Gibrán Ramírez, politólogo por la UNAM y simpatizante de la autollamada “Cuarta Transformación”, ha sido tendencia en redes sociales pero no por sus análisis sobre las Elecciones 2021, sino por unos segundos de incomodidad y risa que vivió durante la transmisión en vivo de un programa de opinión.

Y es que el pasado 1 de junio, mientras participaba vía remota en La hora de opinar de Foro TV con Leo Zuckerman, una mujer sin blusa salió a cuadro lo que sorprendió a los invitados hasta que Ramírez hace un ademán con la mano para taparla ante la cámara. Como era de esperarse, usuarios detonaron un sinnúmero de memes y bromas.

Este jueves, Gibrán reapareció en persona ante las cámaras de Milenio TV para hablar sobre los cambios que se aproximan en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo para aclarar el chusco momento.

Entre risas, el analista de 31 años señaló a la conductora Elisa Alanís que lo que vivió fue uno de los efectos que ha traído la pandemia de COVID-19, pues ahora “el trabajo se ha metido a la vida privada”.

Además, aprovechó para detallar que la misteriosa mujer que apareció en la transmisión sí es su pareja, Valeria López Luévanos, candidata por Morena a la presidencia municipal de Matamoros, Coahuila. Algo que habían mencionado algunos internautas, aunque la mayoría desconocía que él tuviera una relación sentimental.

“Fíjate que yo tenía una oficina. Mi familia vive en Torreón (Coahuila), mi pareja y mi hijo. Y ahora como me toca estar volando cada semana, pues ya no me alcanzó para pagar la oficina y pues dije ‘vamos hacerlo en la casa’. El primer día que se hace en la casa, suceden esas cosas”