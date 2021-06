Cómo se contagia el hongo negro

De acuerdo al subsecretario López-Gatell, la enfermedad se ha presentado en pacientes con cáncer en la sangre (Foto: EFE/EPA).

Mucormicosis es el término científico con el que se conoce al “hongo negro”, la enfermedad que ha causado conmoción a nivel mundial debido a la gravedad de reacciones que han tenido algunos pacientes en los últimos meses, principalmente en la India.

La forma en la que actúa el “hongo negro” es más simple de lo que parece, una vez que ingresa al cuerpo humano, produce un tipo de moho para atacar a las pequeñas arterias y venas de los tejidos, interrumpiendo el flujo de la sangre y derivando (en casos extremos) en la necrosis, es decir, produce la muerte del tejido.

No obstante, es importante saber que la enfermedad no es contagiosa, no la transmite otro ser humano. Se contrae por respirar las esporas del hongo, mismas que pueden estar en diversas superficies, incluso en el medio ambiente que respiramos a diario.

México ya registró su primer caso en un paciente que padeció Covid-19.

Los hongos que causan la infección se encuentran en el suelo, en hojas en descomposición, en hojas de los árboles, pilas de abono y madera podrida, casi siempre en lugares donde se presente mucha humedad. Entonces cualquier persona se puede infectar cuando entra en contacto con las esporas, no con la persona que está infectada.

Aunque se debe de tener mucho cuidado si se toca alguna de esas superficies con alguna herida que no haya cicatrizado, debido a que se ha comprobado que la enfermedad se puede desarrollar en la piel cuando el hongo entra a través de un corte, raspón o quemadura.

Por tanto, se recomienda que en caso de sufrir algún accidente, en un ambiente con humedad, que genere un corte no superficial, se acuda al médico para que se atienda a tiempo y se descarte el hongo en la herida, ya que los hongos no siempre resultan perjudiciales para la mayoría de las personas, pero pueden causar daños en el sistema inmunológico a futuro.

Algunas naciones han comenzado a pedir a su ciudadanía que si se manipula tierra, musgo, estiércol o cualquier superficie que esté húmeda la mayor parte del tiempo, se realice con uso de zapatos, pantalones largos, camisas de manga larga, cubrebocas y guantes con el fin de evitar estar en total contacto con las esporas que emite el hongo.

El hongo negro es una infección causada por un moho que se localiza en los ambientes húmedos como tierra o compost y que ataca las vías respiratorias (Foto: AFP).

Síntomas

Los síntomas y grados de esta enfermedad dependen del estado de cada paciente, pero algunos médicos aseguran que son:

-Fiebre.

-Secreción nasal.

-Inflamación del párpado y facial.

-Disminución de la visión.

-Sinusitis, dolor de cabeza y dolor facial

-Perdida de la consciencia.

-Infección en los tejidos de la órbita de los ojos.

-Necrosis del paladar y de las encías.

-Parálisis del nervio facial.

-Congestión nasal y sangrado de nariz.

-Necrosis (en casos extremos).

Los síntomas pueden ocultarse con los de otra enfermedad (Foto: AP Photo/Amit Sharma).

Pandemia por Covid

Muchos médicos han comenzado a prevenir a las personas sobre la enfermedad debido a que los síntomas pueden esconderse cuando la personas ya padecen otra enfermedad con señales parecidas. Es por eso que muchos paciente que tienen o presentaron COVID-19 o diabetes, tardan en detectarles el hongo en sus sistema porque dan la idea de que son síntomas normales de sus padecimientos y los medicamentos también ocultan la enfermedad.

Con la pandemia por COVID-19, los casos de mucormicosis han aumentado alrededor del mundo. No obstante, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló en su cuenta de Twitter que “el hongo negro o mucormicosis es una infección agresiva y oportunista en personas con inmunosupresión grave; típicamente afecta a personas con cánceres sanguíneos durante la quimioterapia. Afortunadamente es poco frecuente”.

También señaló que el coronavirus no necesariamente aumenta el riesgo de infección, pero el uso de esteroides para el tratamiento puede ser la causa de que pacientes con el virus SARS-CoV-2 tengan la infección.

"El uso excesivo de esteroides para el tratamiento puede ser la causa de que pacientes con el virus SARS-CoV-2 tengan esta infección" (Foto: EFE/Presidencia De México).

Los esteroides cumplen la función (en el tratamiento contra el Covid-19) de reducir la inflamación en los pulmones, ayudan a detener algunos de los daños que pueden ocurrir cuando el sistema inmunológico del cuerpo se acelera para combatir el coronavirus.

Lo cierto es que, también, reducen la inmunidad y aumentan los niveles de azúcar en la sangre, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Expertos creen que la disminución de la inmunidad por los asteroides, podría darle paso a que el hongo tome fuerza y debilite el sistema inmunológico.

Aunque muchos planteamientos aún se encuentran en hipótesis, ya que los médicos conocían la enfermedad porque es rara, pero no nueva y, realmente, no había evolucionado a tal grado de volverse letal en sistemas inmunes tan débiles como los que presentan los sobrevivientes al coronavirus.

