Así fue la brutal golpiza que sufrió un representante de Morena ante el INE en Nuevo Laredo

(Captura de Pantalla: Facebook)

Álvaro Morales García, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), fue brutalmente golpeado la tarde de este martes 1 de junio, por lo que la candidata a la Alcaldía de Nuevo Laredo, Lilia Canturosas, condenó la agresión.

Los hechos se desarrollaron cuando Morales García, junto a representantes del INE, cumplían con su labor de fiscalizar los gastos de campaña de la candidata del PAN, quien estaba haciendo su cierre de campaña en la Explanada de la Independencia de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas.

A través de una transmisión de Facebook, el representante agredido relató lo sucedido. En las imágenes se puede observar al político con moretones y rastros de sangre.

“Uso hoy la cuenta de mi esposa porque me robaron el celular, me golpearon, esto mientras hacía una diligencia con el INE para fiscalizar los gastos de campaña. En el evento fui golpeado por gente de Yahleel. Fui golpeado, me quitaron mi celular y mi cartera. Hago responsable a Yahleel, a Rivas, a Cabeza de Vaca por lo que me suceda a mi o a mi familia”, declaró.

Carmen Lilia Canturosas (Foto: Captura de pantalla)

Al final, el representante concluyó el video diciendo que no se dejará intimidar por las agresiones en su contra. “No nos vamos a dejar aunque nos dejen sangrado, vamos a realizar nuestra labor y en lo que creemos”.

Por su parte, Lilia Canturosas, señaló mediante redes sociales que no permitirá éste tipo de acciones ni tampoco “guerra sucia” al cierre de campañas.

“Extrañamente lo empezaron a seguir gente de Yahleel y lo golpearon (Álvaro Morales García) de manera brutal. Estoy aquí haciendo una denuncia muy molesta porque esto no debe de pasar, el que quiera ganar que gane, pero en las urnas”, sentenció la aspirante de Morena.

ELECCIONES A LA VUELTA DE LA ESQUINA

En septiembre de 2020 inició el Proceso Electoral para renovar la Cámara de Diputados, además de gubernaturas, ayuntamientos y alcaldías en los 32 estados del país. La Jornada electoral se realizará el 6 de junio de 2021, siendo estas votaciones las más importantes del país.

En las elecciones federales se elegirán 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 200 diputaciones por representación proporcional. Actualmente, Morena concentra una cantidad histórica de legisladores con 338 diputados federales, de los cuales 320 conformaron la coalición Juntos Haremos Historia, con integrantes de Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social, el Partido Verde y cinco independientes. Una bancada con la disposición de aprobar casi todas las leyes de la Cuarta Transformación.

(FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Mientras que en las elecciones locales se elegirán 21,383 cargos, de las cuales 15 son gubernaturas. Es aquí otro terreno donde se muestra la complejidad de estas elecciones. El 2021 puede mostrar qué tanto apoyo retiene AMLO con sus primeros dos años o, por el contrario, cuánto espacio recuperará la oposición; siendo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el que más tiene en juego pues rige 8 de las 15 gubernaturas que se renovarán.

Se prevé la participación de 94,800,000 ciudadanas y ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral; unos cinco millones más que en 2018. Para ello será necesaria la instalación de 161,000 casillas de votación, 4,000 más que cuando hubo elección presidencial.

En total serán renovados 30 congresos locales, es decir, 1,063 diputados estatales; además de 1,926 ayuntamientos y juntas municipales, igual en 30 entidades; para lo cual deberán contratarse más de 50,000 supervisores y capacitadores estatales, según estimaciones del INE.

SEGUIR LEYENDO: