Le Monde tunde a AMLO por su “hiperpresidencia” y ataques al INE

Le Monde se suma a The Economist y critica a AMLO (Foto: Presidencia de México)

Ahora fue el turno de Le Monde, un medio de comunicación francés con presencia en casi todo el mundo, de criticar la administración federal de Andrés Manuel López Obrador. Esto porque en la mañana de este martes 1 de junio, el diario señaló que la gestión de la 4T es una “hiperpresidencia”.

En la nota titulada “En México, la ‘hiperpresidencia’ de AMLO electriza la campaña electoral” (Au Mexique, l’“hyperprésidence” d’AMLO électrise la campagne électorale) el corresponsal Frédéric Saliba señaló las veces en que el jefe del ejecutivo federal ha desacreditado al Instituto Nacional Electoral (INE) y a diversos comunicadores cuando difieren de su criterio.

Asimismo, condenó las conferencias matutinas, también conocidas como las “mañaneras”, pues las tildó de ser un “ritual mediático que acapara el debate político hasta los diarios del día siguiente”. De igual modo, recordó el señalamiento del órgano electoral del 28 de mayo, donde acusó al presidente que en 29 de sus 36 conferencias realizadas desde el 5 de abril indicaron “declaraciones propagandísticas”.

The Economist publicó una editorial contra AMLO (Foto: Israel Vargas / The Economist)

También acusó un doble discurso en lo referido por López Obrador, quien ha dicho que no pretende intervenir en el proceso electoral del domingo 6 de junio, el cual definirá 15 gubernaturas y renovará la Cámara de Diputados Federal en el Palacio Legislativo de San Lázaro; sin embargo, a criterio del corresponsal, esto no es cierto.

“Los ataques de AMLO al INE son parte de una estrategia para ocupar terrenos electorales. Paradójicamente, su ‘hiperpresidencia’ se hace eco de la cultura política del PRI, del que ha sido miembro en el pasado, basado en un Estado rector en torno a la autoridad presidencial”, señaló el artículo.

Cabe destacar que esta pieza de Le Monde salió a pocos días de diferencia de la editorial “Los votantes deberían frenar al presidente hambriento de poder en México” publicada por el semanario británico The Economist, el cual hace crítica a AMLO. Sólo que el diario francés se mantuvo al margen si se le compara con el medio especializado en economía, ya que la publicación del 27 de mayo fue sumamente criticada por mantener una línea tendenciosa.

Asimismo, se debe señalar que, como efecto dominó, los principales diarios de circulación nacional en México, sitios de noticias y noticieros tanto en TV como en radio replicaron la pieza periodística como un canon de autoridad, lo cual tuvo como consecuencia que en la agenda pública se comenzara a preguntar sobre la autoridad simbólica de The Economist y su estructura, pues la movilización de distintos opinadores no se hizo esperar.

Desplegado contra Morena de cara a las elecciones del 6 de junio del 2021 (Foto: Twitter / @malvafg)

Como si esto no fuera suficiente, más de 400 intelectuales firmaron un desplegado que fue impreso en diarios de circulación nacional, en el cual llamaban a no votar por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido de AMLO. De este modo, el “Manifiesto por la república, la democracia y las libertades” llamó la atención del electorado, pues a pocos días de las elecciones intermedias del gobierno de López Obrador ya son muchas manifestaciones en medios de información que instan al electorado nacional a no volverse a pronunciar en favor de AMLO.

Esto salta a la vista, pues en 2018, cuando el tabasqueño fue electo presidente, se logró con más de 30 millones de votos, lo cual es un precedente histórico en México, pues ningún jefe del ejecutivo federal había tenido un respaldo tan grande.

En cuanto a la validez intelectual y empresarial de la carta sobresalen los viejos conocidos que están en contra de AMLO desde antes que fuera presidente. Pensadores como Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Francisco Martín Moreno y Ángeles Mastretta (esposa de Aguilar Camín) remarcaron su postura en el texto. Aunado a esto el empresario Claudio X. Gonzalez, líder de Sí por México, plataforma que materializó la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), también firmó de conforme con lo que refiere el texto.

