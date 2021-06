Freno a López Obrador: advirtieron al presidente por difundir propaganda en periodo electoral

El Tribunal Electoral se emitió una sentencia por considerar que AMLO emitió propaganda (Foto: Reuters)

Desde el Tribunal Electoral se emitió una sentencia luego de considerar que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México desde 2018, interfirió en el proceso electoral de cara a los comicios federales del 6 de junio.

A través de un comunicado, el equipo de presidencia informó que se acatará la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entorno al caso.

De acuerdo con el documento, se definió que Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de presidente de la nación, difundió propaganda gubernamental personalizada en tiempos donde estaba prohibido por la autoridad electoral.

Esto, además, significa que habría utilizado de manera indebida recursos Públicos. Lo anterior se afirmó porque al momento de realizar el evento “Primeros 100 días del Tercer Año de Gobierno”, ya habían arrancado las campañas en diversas entidades federativas como Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora.

La propaganda fue otorgada durante el evento “Primeros 100 días del Tercer Año de Gobierno” (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Sin embargo, la sanción en contra del presidente de la República es únicamente aplicable en casos relacionados con delitos penales, por lo que no existirá sanción en este caso.

Al respecto, la oficina de presidencia declaró que el hecho de que no haya un castigo por infracciones electorales, no significa que “una conducta o un proceder contrario a la Constitución se encuentren permitidos”.

“Lo anterior tiene especial relevancia si se considera la presencia protagónica en el gobierno del presidente, por lo que tiene un deber especial de cuidar las conductas que realice en ejercicio de sus funciones”, explicaron.

Por ello, informaron que se determinó, entre otros aspectos, la emisión de medidas de no repetición “con el propósito de que estas conductas no vuelvan a ocurrir”.

En consecuencia, apuntaron, AMLO deberá actuar con mesura, conciencia y autocontrol antes de emprender o emitir cualquier acto durante un proceso electoral, puesto que está obligado a “garantizar los principios constitucionales de imparcialidad, equidad y neutralidad”, mismos que el presidente protestó hacer cumplir.

De acuerdo con AMLO, el país ha cambiado y pese a las muertes que carga sobre su espalda la elección, “no es lo mismo de antes” (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

AMLO llama a votar pese a la violencia

Durante su más reciente “mañanera” desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano aseguró que hay condiciones para que los ciudadanos salgan a votar el próximo 6 de junio, a pesar de la violencia.

De acuerdo con AMLO, el país ha cambiado y pese a las muertes que carga sobre su espalda la elección, “no es lo mismo de antes”, cosa que, dijo, podría incluso probar, pero no se pondría a “comparar número de fallecidos”.

“En todos lados hay condiciones, han querido también dar a conocer de que hay mucha violencia con motivo de las elecciones; como es un tema muy delicado, muy sensible, hemos sido cuidadosos de hablar de lo que sucedía antes, pero les puedo decir que aun siendo la elección más grande, en cuanto a número de candidatos que se van a elegir, aun con los hechos lamentables de violencia, no es lo mismo que antes, y lo puedo probar, nada más que no nos vamos a poner a comparar número de fallecidos, no queremos que nadie pierda la vida”, indicó el mandatario mexicano.

Este 6 de junio, México elegirá a 500 diputados federales, además de 30 congresos locales (Imagen: Infobae México/Jovani Pérez)

A unos días de las elecciones intermedias en México, consideradas las más grandes de la historia del país, la tensión aumenta con acusaciones entre candidatos, partidos y autoridades, una elevada violencia electoral.

Durante los comicios del 6 de junio, México elegirá a 500 diputados federales, además de 30 congresos locales, es decir, 1,063 diputados estatales; 1,926 ayuntamientos y juntas municipales, y finalmente 15 gubernaturas.

