Monreal aseguró que Morena tiene los votos para avanzar desaparición de poderes en Tamaulipas

Monreal reveló que, a pesar de contar con los acuerdos necesarios, primero esperarán a que pase el proceso electoral (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, el partido en el poder, adelantó este lunes que el proyecto para iniciar el proceso de desaparición de Poderes en Tamaulipas “está listo” e incluso dijo que el oficialismo tiene los votos suficientes para convocar a la sesión extraordinaria del Senado donde se discutiría el tema.

Sin embargo, a pesar de que señaló que no habría dificultad para alcanzar los votos requeridos para que la Comisión Permanente convoque a la Cámara Alta para conocer la petición, Monreal destacó que esperarán a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie antes de que el Senado intervenga.

“Ellos fueron los que nos metieron en este problema al emitir una resolución ambigua, fuera de todo contexto y proporción”, manifestó Monreal en rueda de prensa. Por lo pronto, explicó el coordinador parlamentario de Morena, no se activará este mecanismo hasta después del proceso electoral. El próximo 6 de junio, México llevará a cabo sus elecciones intermedias

Monreal reiteró este lunes que García Cabeza de Vaca sí tiene orden de aprehensión en su contra (Foto: Mario Guzmán/ EFE)

El senador morenista adelantó que el documento ya cuenta con las firmas para iniciar el proceso de desaparición de poderes, pero que planteó a su grupo parlamentario y a legisladores aliados del PT (Partido del Trabajo), Partido Verde y PES (Partido Encuentro Social), esperar hasta que la Corte se pronuncie “para no generar mayor polarización en Tamaulipas”.

Incluso estoy muy avanzado con algunos compañeros de la Permanente para lograr el voto que nos falta para la convocatoria y no tendríamos dificultad para hacerlo

A pregunta expresa, Monreal aseguró que sí existe la orden de aprehensión contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿El Poder Judicial debería darla a conocer? “No necesariamente, porque una de sus características, al igual que la Fiscalía, es la secrecía para no alterar el debido proceso”, indicó.

“Es decir, no están obligados, el juez no está obligado a decir si hay o no hay orden de aprehensión. El juez está obligado a decirle a su defensa y al propio imputado y ellos lo saben”, completó. El legislador reveló también que intentaron acudir al diálogo con diversos actores y autoridades para resolver la crisis institucional en la entidad, pero no hubo un acuerdo. Sin embargo, dijo que esta ruta no está cerrada: “aún estamos a tiempo de lograr acuerdos por Tamaulipas”.

El coordinador de los senadores de Morena llamó a los gobernadores a no "calentar" aún más el tema electoral (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

En otro tema, Ricardo Monreal recordó que estamos ante las elecciones más grandes de la historia, por lo que hizo un llamado a celebrar el próximo proceso electoral en paz y que la voluntad popular se respete. Añadió que es la primera ocasión que se celebran comicios de esta dimensión bajo un gobierno de izquierda.

En este sentido, destacó que el gobierno Federal no utilizó dinero, programas sociales o funcionarios públicos para apoyar a las y los candidatos del partido en el gobierno como se hacía en administraciones anteriores. “No se utilizaron las instituciones del Estado como maquinaria electoral”, asentó el coordinador de Morena.

Si bien la polarización política electoral está en su máxima expresión, deseamos que se desarrolle sin violencia la definición sobre los dos proyectos de nación propuestos

El legislador pidió vigilar que no se usen recursos públicos para desviar la voluntad popular, presionar al electorado o desviar el propósito democrático de los comicios. “Independientemente de nuestra preferencia partidista, se debe hacer un llamado a la racionalidad y al respeto del voto”, dijo.

Monreal confirmó que invitaron a Kamala Harris a conversar con el Senado sobre el T-MEC y otros temas (Foto: Kevin Lamarque/ Reuters)

Además, exhortó a los gobernadores a no sobrecalentar el ambiente electoral y a conducirse con responsabilidad para respetar la voluntad popular, así como a evitar el uso de las fuerzas policiales y de seguridad para proteger a delincuentes electorales, pues varias entidades lo hacen.

Asimismo, el senador adelantó que la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, está invitada al dialogar en el Senado de la República con el motivo de su visita al país el próximo 8 de junio. “Ya enviamos la invitación, para que conversemos de manera plural sobre lo que está pasando entre ambos países, sobre todo respecto a temas relacionados con el T-MEC, migración y armas”, reveló.

Respecto a la reforma electoral, Monreal adelantó que trabaja en el proyecto, el cual incluye una redefinición de facultades y funciones de los órganos, la austeridad, el voto y las urnas electrónicas, así como los delitos electorales.

Aclaró que el INE no perderá autonomía, sino que se obligaría a que sus funcionarios acaten la norma jurídica, el principio de neutralidad y que no se conviertan en legisladores. En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también se plantearían nuevas facultades, mayor autonomía de las salas regionales, de los tribunales locales electorales, y de los organismos públicos locales.

