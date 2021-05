“Si Cruz Azul pudo, nosotros podemos”: Vicente Fox llamó a “quitar la maldición de la 4T” el próximo 6 de junio

La publicación que compartió Fox dio a conocer que un grupo de 430 intelectuales (Foto: Cuartoscuro)

El ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, se unió a la serie de voces que han comenzado a pedir a los mexicanos que no voten por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones del próximo 6 de junio.

Esta vez, el ex presidente escribió en su cuenta de Twitter un cómico mensaje que hace alusión a la victoria del Cruz Azul, un equipo mexicano de futbol con fama de perder constantemente partidos importantes, pero que, después de 23 años, logró coronarse campeón de la Liga MX.

“Si Cruz Azul pudo, nosotros podemos quitar la maldición de la 4T”, escribió Fox en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, compartió un llamado de intelectuales, periodistas y escritores a no votar por el partido en el poder y dijo: “Voces calificadas que hay que escuchar para mejorar el sentido de nuestro voto. Voces democráticas que conocen bien el camino a recorrer. Todos a VOTAR!!!”.

La publicación que compartió Fox dio a conocer que un grupo de 430 intelectuales, entre los que había politólogos, antropólogos, empresarios, sociólogos, juristas, historiadores y periodistas, emitieron un llamado para votar por el partido que tenga mayor oportunidad frente a Morena.

El ex presidente mexicano hizo un llamado a escuchar a los intelectuales a pocos días de las elecciones (Foto: Cuartoscuro)

“Seamos claros: se necesita vencer en las urnas a la coalición oficialista de Morena y sus partidos satélites para rectificar el rumbo”, asegura la carta publicada por El Universal.

Agregaron que es necesario detener el “deterioro político” de la actual administración a la par que se construye una alternativa viable para el “retroceso populista y autoritario”

Entre los nombres que firmaron el comunicado llamado “Manifiesto por la República, la democracia y las libertades” estuvieron Roger Bartra, Francisco Valdés Ugalde, Claudio X González, Enrique Krauze y Héctor Aguilar Carmín.

Todos ellos, y otros mas, recalcaron que esta elección es importante, pues no se sabe si en el siguiente proceso electoral se tendrán las mismas oportunidades. Puntualizaron, además, que no se trata de volver al esquema anterior, si no, “reencauzar los cambios hacia la profundización de la democracia”.

Por otro lado, destacaron que “para construir una sociedad inclusiva basada en derechos, más justa y dinámica, se requiere del curso de múltiples y diversos actores que incidan en el proceso”. Esto bajo la acusación en contra del presidente de usar los recursos del Estado para favorecer al gobierno y partido del presidente.

El objetivo principal de este llamado sería evitar que se diluya la votación opositora, en especial en aquellos lugares donde la oposición parece moverse por separado.

Diego Fernández de Cevallos insta a destruir a Morena

Además de ellos otra figura hizo este llamado fue Diego Fernández de Cevallo quien en un video publicado en redes sociales dijo a los mexicanos que votaran “por el partido de oposición que quiera”, pero no por Morena.

Amigas y amigos, por ningún motivo le demos el voto en las próximas elecciones a los que mande Morena”, inició en su discurso. Asimismo, señaló que no era necesario votar por el PAN o la coalición Va por México, sino que simplemente no se ejerza el sufragio en favor del partido que puso a López Obrador en la silla presidencial. “Vote usted por el partido de oposición que quiera, menos por Morena y sus aliados”, se le escucha decir

Señaló, además, que era necesario destruir la “intentona antidemocrática y antinacional” de López Obrador. “Logremos que México se despeje”, finalizó.

