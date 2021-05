Ebrard respondió a The Economist: “López Obrador ha cumplido su promesa”

Fotos: Presidencia de México - Reuters.

Luego de que el diario The Economist catalogó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador como “un falso mesías”, a días de que se lleven a cabo las elecciones denominadas como “las más grandes”, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón compartió la carta de tres páginas que le envió al medio, donde detalla el posicionamiento del país.

“La falla de las élites en entender a López Obrador hoy parece repetirse en sus páginas”, señaló el documento firmado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Ebrard apuntó que a diferencia de lo que el medio internacional dice en sus páginas sobre la lánguida manera en que López Obrador ha combatido la pandemia por COVID-19 y lleva las políticas del país, la situación es otra.

Recordó los logros que ha tenido la Cuarta Transformación han sido variados y siempre enfocados a los más necesitados, además de que no ha endeudado ni aumentado la inflación del país durante todos estos años pese a haber subido el salario mínimo al máximo histórico.

Foto: Presidencia de México

“Pero quizás lo más llamativo de los textos, por lo absurdo que resulta, es la sugerencia de que el presidente López Obrador de algún modo ha minado la democracia mexicana, cuando lo que ha hecho es precisamente lo opuesto”, sentenció.

Aseguró que antes de que el tabasqueño llegara al poder México era un país autoritario, sin libertad de prensa ni comicios libres, pero que gracias a la fuerza de mexicanos y mexicanas que votaron por él, “transitó la democracia”.

Dicha democracia la calificó como “fuerte, plural y diversa”. “En un ejercicio inédito, el presidente López Obrador rinde cuentas a la ciudadanía y mantiene un diálogo circular con la prensa”, y que pese a las críticas es el mandatario más popular que ha tenido el país.

Dijo que la visión elitista asegura que ha podido mantener esa preferencia porque las mayorías están equivocadas y no saben lo que realmente les conviene, sin embargo, hay otra que explicaría ese efecto, y es que por primera vez la mayoría está siendo beneficiada.

(Foto: Israel Vargas/The Economist)

“¿Acaso no será tiempo de cuestionarse que son las élites enojadas y exasperadas con el presidente López Obrador y no la mayoría que se siente representada y defendida las que estén equivocadas?”, cuestionó.

Información en progreso...

SIGUE LEYENDO: