AMLO dejó en manos del Poder Judicial el caso García Cabeza de Vaca

(Foto: Cuartoscuro/ Cuartoscuro/ Archivo)

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que el caso del posible desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se resolverá en el Poder Judicial y de conformidad con la ley.

Al ser cuestionado durante su conferencia mañanera sobre el análisis de su gobierno sobre lo que ha pasado en los últimos años con los gobiernos de Tamaulipas, en donde los gobernadores han sido acusados de tener vínculos con el narcotráfico, López Obrador aseguró que es importante no asociar a las autoridades con la delincuencia.

“Yo creo que es muy importante el que no se asocie la autoridad y la delincuencia, que haya una frontera, que se pinte muy bien la raya, el que se entienda que de un lado está la autoridad y del otro lado está la delincuencia… Cuando se asocian, entonces ya no se puede hacer mucho, ya no se puede garantizar la paz, la tranquilidad, porque la autoridad que es responsable, ya está subordinada a la delincuencia organizada. Entonces es muy importante eso, el gobierno nuestro estamos cuidando que no haya esta asociación delictuosa entre delincuencia y autoridades”, señaló.

“Eso desgraciadamente sucedía, no es un secreto el que el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón (Genaro García Luna) que está en la cárcel (En EEUU), está acusado precisamente de llevar a cabo esas prácticas de asociación delictuosa. Entonces no debe seguir sucediendo, ni en autoridades locales, ni en autoridades estatales y mucho menos en autoridades del gobierno federal. Lo demás pues tiene que ver con la legalidad”, apuntó.

Foto; EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

López Obrador enfatizó que en el caso del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es un asunto que ya se dirime en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara una controversia, al igual que el Congreso de Tamaulipas.

“El caso del gobernador de Tamaulipas, está en la Corte porque hubo una primera controversia y hubo una resolución no tan clara, ambigua, sobre si mantenía o no el fuero el gobernador. Entonces la Fiscalía solicitó de nuevo a la corte, que definiera esta situación, la Corte aceptó el recurso de la FGR y también entiendo, el Congreso de Tamaulipas presentó una controversia a la Corte, de modo que va a ser el poder judicial el que va a aclarar este asunto, para actuar de conformidad con la ley”, finalizó.

-Los señalamientos

(Foto: Cuartoscuro)

El pasado 23 de febrero de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de García Cabeza de Vaca, por su probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Francisco Javier García Cabeza de Vaca, estaría presuntamente implicado en la triangulación de 42 millones de pesos con una empresa sospechosa para el gobierno de Estados Unidos.

Los señalamientos derivaban de una denuncia realizada en meses pasados por particulares, sobre un presunto enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos.

La petición de desafuero fue aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, que se erigió en Jurado de Procedencia, pero fue rechazado en el Congreso de Tamaulipas, de mayoría panista; por lo que la defensa legal de García Cabeza de Vaca presentó una controversia constitucional contra el desafuero del gobernador ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El pasado 14 de mayo, el ministro de la SCJN, Juan Luis González Alcántara Carrancá, desechó la controversia constitucional, lo que desató la furia de López Obrador y derivó en una impugnación por parte de la FGR.

Cabeza de Vaca se reunió con gobernadores (Foto: tomada de Twitter @fgcabezadevaca).

López Obrador consideró que la resolución de la SCJN no fue clara, por lo que llamó a resolver el tema sin retorcer la ley.

La FGR impugnó la decisión del magistrado de la Suprema Corte, y el miércoles 19 de mayo, un juez concedió una orden de aprehensión contra el gobernador, al tiempo que Migración solicitó una ficha de búsqueda a Interpol, en caso de que el gobernador abandone el país.

Ese mismo día por la noche, y desde algún lugar, García Cabeza de Vaca emitió una carta en el que aseguró, se trata de una violación a la presunción de inocencia y acusó que la decisión de ir contra él se tomó desde Palacio Nacional.

“No es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el Gobierno. Esto sólo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional”, aseguró.

Sin embargo pasaron ocho días para que el gobernador apareciera de manera pública, lo cual ocurrió el pasado 26 de mayo, cuando se reunió con todos los gobernadores de la Federación en una videoconferencia que organizó la Secretaría de Gobernación (SEGOB), luego de que un juez le concedió un amparo para que no pueda ser detenido.

“Esta mañana, desde #CasaTam, participé en una videoconferencia con las gobernadoras y gobernadores del país, junto a @M_OlgaSCordero, titular de la @SEGOB_mx, en la que abordamos temas relacionados con la gobernabilidad democrática, en víspera del proceso electoral del 6 de junio”, expresó en su cuenta de Twitter, en donde divulgó un video del encuentro.

