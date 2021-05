De pequeños pueblos de Michoacán y Oaxaca a Harvard: jóvenes purépecha y zapoteco lograron ser becados

Foto: (Captura de pantalla NBC y Facebook Ramiro González)

La lucha constante de superación siempre trae buenos resultados, en el caso de dos jóvenes indígenas de Michoacán y Oaxaca se ha materializado, gracias a su esfuerzo estudiarán en Harvard, al lograr ser becados por la prestigiosa universidad estadounidense.

La primera historia inspiradora es la de Ramiro González Cruz, un joven indígena zapoteco de 23, originario de Oaxaca, quien fue becado en el Programa Encrucijada de Líderes Emergentes 2021 en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, en la certificación de Emprendimiento en Economías Emergentes.

Actualmente está tomando una Certificación de Entrepreneurship in Emerging Economies en el Programa de Crossroads Emerging Leaders 2021, en Harvard University, con todos los gastos pagados.

De acuerdo con Ramiro, su proyecto está orientado en apoyar a jóvenes emprendedores que no cuentan con registro de marca ni imagen para exportar sus productos.

Además, Ramiro es el primer profesionista de San Isidro El Costoche, una pequeña comunidad con menos de 400 habitantes donde se habla la lengua zapoteca, que se encuentra en la Sierra de Oaxaca.

Es hijo de una ama de casa y un campesino con el que trabajó desde muy pequeño en el campo y cuidando a los animales.

Cuando cumplió 16 años estudió el bachillerato en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTEO) de San Pablo Huixtepec, en el municipio de Zimatlán de Álvarez, donde se graduó como técnico en Soporte en Mantenimiento de Equipos de Cómputo en 2016.

Universidad de Harvard University en Cambridge, Massachusetts Foto: (REUTERS)

Ramiro actualmente es el único y el primer joven profesionista de su familia y de todo el pueblo de El Costoche.

Junto con otros cinco mexicanos, González Cruz forma parte del programa Encrucijada de Líderes Emergentes 2021, que tiene el objetivo de apoyar a jóvenes de distintas regiones del mundo que provienen de comunidades marginadas, que sean los primeros en estudiar una carrera profesional en sus familias, además de contribuir socialmente en sus comunidades.

Elizabeth, migrante Purépecha también logró una beca en Harvard

Elizabeth Esteban (Foto: Twitter@CerebrosG)

Otro caso inspirador es el de Elizabeth Esteban, hija de inmigrantes purépechas y en abril se enteró que fue aceptada en la Universidad de Harvard, para estudiar con una beca del 100 por ciento.

En entrevista para la NBC, la joven explicó que se siente muy orgullosa de su logro debido a que para continuar con sus estudios tuvo que enfrentar distintos problemas como las limitaciones para acceder a internet que hay en Mecca, California.

Pese a ello, Elizabeth fue aceptada y becada para estudiar la carrera que decida en la prestigiosa universidad de Estados Unidos, mientras que ella explicó que su pasión son las Ciencias Políticas pues busca ser congresista.

El video del momento en el que la joven se entera que podrá estudiar en la universidad de la Ivy League en Estados Unidos se hizo viral en redes sociales.

La joven vive en una casa humilde pero su afán por estudiar la ha llevado a conseguir la ansiada beca completa Foto: (Captura de pantalla NBC)

Durante la entrevista Elizabeth también expresó que “me siento muy orgullosa, muy agradecida y muy feliz porque nadie aquí piensa que alguien de aquí (la comunidad) pueda lograr algo como esto”.

De acuerdo con el medio, Elizabeth vive en una casa móvil en el Valle de Coachella, en el estado de California. Sus papás son inmigrantes mexicanos e indígenas purépechas que llegaron a Estados Unidos, desde Michoacán.

La pandemia combinada con esta situación creó un ambiente no muy propicio para el aprendizaje. No obstante, Elizabeth se convenció de que era solamente un obstáculo más que tenía que vencer.

“Pero después, pensé en mí misma y en cómo tenía que seguir luchando y la pandemia era otro obstáculo que tenía que superar”, agregó la recién admitida a Harvard.

Foto: (Familia Esteban)

Todos estos obstáculos fueron quedando de lado, pero aún así ella veía un enemigo en el 3% de aceptación de la universidad. Además, el ser una mujer latina que vive en una comunidad marginada, la hizo considerar el ni siquiera aplicar. Esto debido a que la población hispana solamente conforma el 10% de la población de Harvard.

“Bueno, al principio, no iba a enviar una aplicación a Harvard porque no sentía que mis logros me valieran el derecho a asistir a una universidad tan prestigiosa”, dijo a ABC.

Pero finalmente, ella decidió armarse de valor y desafiar los estándares sociales que vienen con el ser parte de una comunidad indígena. Ahora, ella planea graduarse de la universidad posteriormente, postularse para el congreso de Estados Unidos.

“Soy parte de un grupo indígena que siente que las mujeres deberían quedarse en casa y ser la madre estereotipada, más adelante en el futuro. Solo quería romper esas barreras”, compartió con NBC Palm Springs.

SEGUIR LEYENDO: