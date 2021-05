PRI denunció ataque armado contra equipo de candidato a alcalde en San Fernando, Tamaulipas

Jesús Galván denunció en redes sociales que su equipo fue blanco de un ataque armado (Foto: Cuartoscuro)

La noche de este martes 25 de mayo Jesús Galván, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de San Fernando en el estado mexicano de Tamaulipas, denunció en redes sociales que su equipo fue blanco de un ataque armado, esto tras cumplir con un recorrido en dicha demarcación.

De acuerdo con la versión que compartió Galván a través de Facebook, alrededor de las 20:30 horas parte de su comitiva que lo acompañaba en cada uno de los puntos que visitaba, estaban por retirarse del Ejido Francisco Villa cuando fueron interceptados por unidades con personas, quienes abrieron fuego contra ellos y dejaron daños materiales sin reportar heridos.

“Yo no necesito seguridad ni la voy a ocupar, no la voy a solicitar, ese es un riesgo que tenemos que correr, no me voy acobardar, no tengo miedo, pero una cosa si les digo, nadie va a parar esto. Estoy encabronado y no me van a parar, primero me muero en la raya y de veras, sigan orando por este servidor y su equipo”, declaró Chuy Galván en redes sociales.

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, condenó el ataque (Foto: Facebook/ Chuy Galván)

Luego de que se dio a conocer la agresión contra el equipo del candidato, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, condenó el ataque y pidió garantías de seguridad a las autoridades.

“La violencia está imparable y ha marcado este proceso electoral. Ahora intentan intimidar a nuestro candidato a la Alcaldía de San Fernando, Chuy Galván. Es evidente que las autoridades están rebasadas y son incapaces de darle solución al grave problema de inseguridad”, expuso en su cuenta personal de Twitter.

“Las autoridades federales y de seguridad tienen que tomar en serio esta crisis que atenta contra la democracia, contra los ciudadanos y contra quienes buscan representarlos dignamente a través del voto, sin importar el partido al que pertenezcan”, agregó en un segundo tuit.

GOLPE DURO A MC

En este contexto de violencia, Alma Rosa Barragán Santiago, candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, fue asesinada durante un mitin la tarde de este martes 25 de mayo.

De acuerdo con versiones preliminares, Barragán se encontraba en campaña en las comunidades de La Manguita y El Ombligo de Pájaro cuando fue acribillada, de hecho acababa de publicar un video en sus redes sociales para invitar a los habitantes del municipio a participar en su acto proselitista cuando un grupo de sujetos se acercó a ella y accionaron repetidamente armas de fuego.

Asimismo, se presume que un hombre y una menor de edad resultaron heridos durante el ataque; sin embargo, este detalle no ha sido confirmado por por las autoridades que atienden el caso.

La escena del crimen ya fue acordonada e imágenes que circulan en redes sociales muestran el cuerpo tendido de la candidata del partido naranja a lado de una camioneta roja.

Asesinaron a Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano en Guanajuato (Foto: Cortesía / MC)

Ante el ataque, Clemetne Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, condenó los hechos y expresó su solidaridad y apoyo a los deudos.

“Me informan que hace unos momentos nuestra candidata a la alcaldía de Moroleón, Alma Rosa Barragán, fue asesinada y dos personas más resultaron heridas. Desde MC lamentamos profundamente los hechos y ofrecemos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares y víctimas”, escribió en redes sociales.

Por su cuenta, el partido publicó un comunicado oficial en el que reprueba el crimen y hace un llamado a las autoridades para aclarar el homicidio de su militante.

SEGUIR LEYENDO: