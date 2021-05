Comisión Permanente pospuso sesión por protestas en el Senado; oposición acusó “mano negra”

La sesión se repondrá el próximo lunes 31 de mayo, anunció el senador Eduardo Ramírez (Foto: Cortesía Senado)

La sesión de este miércoles de la Comisión Permanente, el órgano que sustituye a ambas Cámaras del Congreso mexicano en periodo de receso legislativo, fue suspendida luego de que manifestantes impidieran parcialmente los accesos al Senado, a pesar de que la reunión de legisladores se podía llevar a cabo a distancia, por lo que la oposición denunció “mano negra” para evitar discutir los temas más polémicos a semana y media de las elecciones intermedias del 6 de junio.

Eduardo Ramírez, senador de Morena, el partido de la mayoría, y presidente de la Comisión Permanente en este receso, confirmó la suspensión. “Al no existir las condiciones materiales y técnicas adecuadas, se difiere la sesión plenaria de la Comisión Permanente de hoy, 26 de mayo. Se cita a la siguiente el lunes 31 de mayo a las 14:00 horas”, indicó.

“A ver, no le demos vuelta, eso es ‘mano negra’. No es posible, con todo respeto, que estén obviamente vendedores ambulantes solicitando crédito los que no nos están permitiendo sesionar y los temas de los vendedores ambulantes es un tema de la Ciudad (de México). Esta es una táctica, es ‘mano negra’ para que nos sesionemos”, aseguró el senador opositor Manuel Añorve, del PRI (Partido de la Revolución Democrática).

El documento oficial de la suspensión de la sesión de este miércoles, pospuesta para el próximo lunes (Foto: Senado de la República)

Kenia López Rabadán, vicecoordinadora de los senadores opositores del PAN (Partido Acción Nacional), añadió que era “muy claro” que hubo “una táctica del grupo mayoritario” para evitar la sesión. “Lo primero que tenemos que pedir es que los legisladores cumplan con su responsabilidad, con qué cara los legisladores de Morena y del grupo mayoritario van a cobrar el día de hoy su sueldo, si no son capaces de venir a trabajar”, añadió.

“Hoy, la Tercera Comisión fue convocada para sesionar y no hubo legislador de Morena que estuviera haciendo el quórum correspondiente, todos los demás grupos parlamentarios asistieron, Morena tiene mayoría, decidió no asistir”, completó.

Es muy lamentable porque claramente necesitamos debatir los temas que le interesan a los mexicanos, es evidente que tienen mucho miedo, porque están cayendo en las encuestas electorales

Afuera del Senado, mientras tanto, se congregaron diversas protestas, incluidas la de un grupo de manifestantes que pedían por el “cabal cumplimiento” de lo establecido en la Ley de Amnistía promulgada en el 2020, así como un grupo de personas que venía desde Tecámac, Estado de México, para protestar contra su presidenta municipal por retirar comercios ambulantes y no ofrecer seguridad ni apoyos económicos.

Líderes de los senadores del PAN y del PRI salieron a atender las demandas de los manifestantes en su intención de salvar la sesión de la Comisión Permanente (Foto: Cortesía PAN)

La suspensión de la Comisión Permanente enojó incluso a legisladores aliados de Morena. El diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT (Partido del Trabajo), calificó de “absurdo” que no se llevara a cabo la sesión “por un puñado de manifestantes”. “La sesión es telemática, así que no tienen ninguna dificultad para llevarse a cabo”, recalcó.

Además, aseguró que luego de que se pospusiera oficialmente la sesión, no ha podido abandonar el recinto del Senado, ubicado en el centro de la Ciudad de México. “Francamente me manifiesto en desacuerdo con el manejo del día de hoy”, aseveró.

Información en desarrollo