Respira Mancera: Morena no presentó exhorto para su desafuero por tragedia de la Línea 12

El ex jefe de gobierno de la CDMX libró por ahora el intento de un sector morenista por quitarle el fuero (Foto: Cortesía PRD)

Morena, el partido en el poder, desistió al menos por esta ocasión de presentar un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para exhortar a las autoridades de la Ciudad de México a solicitar el desafuero del senador Miguel Ángel Mancera, por su supuesta “negligencia criminal” en el mantenimiento de la Línea 12 del Metro capitalino, donde la semana pasada murieron 26 personas tras el desplome de uno de sus trenes.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río, una de las más radicales en el partido que controla la mayoría en San Lázaro y el Senado, no presentó en la sesión de este miércoles su punto de acuerdo a discusión para que se votara en la Comisión Permanente, el órgano que sustituye al Congreso durante los recesos parlamentarios.

El punto de acuerdo proponía que la Comisión Permanente exhortara a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México “para que solicite el desafuero del senador Miguel Ángel Mancera como responsable de la negligencia criminal en relación al derrumbe de la estructura, entre las estaciones Olivo y Tezonco, de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro”.

Las primeras investigaciones sobre el desplome de una ballena en el paso elevado de la Línea 12 se darán a conocer en seis semanas (Foto: Carlos Ramírez/ EFE)

A pesar de que anoche la proposición fue publicada en la gaceta oficial de la Comisión Permanente, donde se enlistan los puntos a discutir durante cada sesión (usualmente semanal y por ahora a distancia), el tema se pospuso hasta nuevo aviso, luego de las presiones del líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.

Monreal, temprano este miércoles en rueda de prensa antes de la sesión de la Comisión Permanente, aseguró que ya hablaba con todos los grupos parlamentarios para “intentar no convertir el Senado y la Permanente en una tribuna de trifulca o en una tribuna de desencuentro profundo”. “Creo que lo más conveniente es seguir los cauces institucionales, esperar el peritaje y no adelantar vísperas”, completó.

“Yo estoy incluso pidiéndole a los proponentes desistan de cualquier solicitud de desafuero de cualquier gente. Es decir, solicitándoles que todos esperemos que los dictámenes técnicos salgan a la luz y que en ese momento la autoridad sea quien determine”, ahondó Monreal.

Nosotros no debemos convertirnos en una tribuna de linchamiento ni de acusación, ni menos vamos a prender hogueras para quemar a personalidades públicas

Monreal logró desactivar el intento de una parte de su partido por ir contra Mancera aun cuando las investigaciones no concluyen (Foto: Cortesía Senado)

Monreal consiguió su cometido y la discusión no se llevó a cabo en la sesión de este miércoles. Es una incógnita por ahora si la próxima semana la diputada de los Ángeles Huerta del Río o algún otro legislador insistirá en el tema o escucharán al líder de los senadores morenistas y esperarán los resultados de las investigaciones.

Mancera, por su parte, se defendió este miércoles. “Yo no voy a repartir culpas, no voy a caer en esa dinámica, no voy a señalar a nadie, por eso no he estado en los medios. (…) esperemos los dictámenes periciales, qué dicen los expertos”, dijo en conferencia de prensa.

La Fiscalía capitalina había informado este martes que la primera fase de la investigación concluirá en unas seis semanas, justamente después de las elecciones intermedias del país, que se llevarán a cabo el 6 de junio, donde Morena pondrá en juego la mayoría de la Cámara de Diputados.

La fiscal capitalina Ernestina Godoy, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han asegurado en distintos momentos que no habrá encubrimientos de responsables por el caso de la Línea 12, una de las tragedias más grandes del Metro en una de las líneas más auditadas y polémicas de su sistema.

La oposición señaló a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard como los responsables de la tragedia de la Línea 12 que dejó hasta ahora 26 muertos (Foto: Rogelio Morales/ Cuartoscuro)

Mancera, jefe de gobierno capitalino entre 2012 y 2018, ha sido señalado por algunos legisladores morenistas por la tragedia, argumentando que durante su gestión la falta de mantenimiento tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017 provocó lo vivido la semana pasada en el sur de la ciudad.

Sin embargo, desde la oposición también se señalaron algunos posibles responsables. La senadora Kenia López Rabadán, del PAN (Partido Acción Nacional), solicitó en la sesión de este miércoles que se discutiera la posibilidad de exigir la renuncia de Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, hoy Canciller del gobierno de López Obrador y jefe de gobierno de la Ciudad de México entre 2006 y 2012, bajo cuya administración comenzó la construcción de la Línea 12.

“Las múltiples fallas pusieron en evidencia los defectos de planeación, diseño y construcción. Además, los vagones no coincidieron con los rieles y esto propició una suspensión del servicio de casi dos años. Enfatizamos que el primer responsable de todo el proceso de construcción de la infraestructura en la línea 12, es el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard”, expresó López Rabadán.

“Por otro lado, la responsabilidad de Claudia Sheinbaum es por su lastimosa decisión de reducir drásticamente los recursos para el mantenimiento del Metro. En lo que va de su gobierno: dos trenes chocaron en la estación Tacubaya, se incendió el centro de control de mando y se han presentado conatos de incendio e inundaciones en diversas líneas del Metro”, argumentó. Sin embargo, no fue aceptada durante la sesión de la Comisión Permanente.

SEGUIR LEYENDO: