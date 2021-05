Cobro de agua en CDMX: a partir de junio las empresas privadas ya no otorgarán el servicio

(Foto: EFE/ José Méndez)

Este mediodía, el gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir del 1 de junio de este año, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) y la Secretaría de Administración y Finanzas tomarán el control total del cobro y comercialización de agua que estaba concesionado a cuatro empresas desde el año 2004.

Lo anterior significa que a partir de ese mes, ambas dependencias asumirán funciones como la toma de lecturas, instalación de medidores, cobro, atención a usuarios, conexión de nueva toma e impresión de boleta y reparto, entre otras, lo que permitirá ahorrar para el erario hasta 350 millones de pesos anuales, pero este 2021, un ahorro de alrededor de 100 millones de pesos.

Por dicha transición, las oficinas permanecerán cerradas del 31 de mayo al 7 de junio; no obstante, los usuarios que deseen pagar su servicio de agua podrán realizarlo en uno de los 8,600 puntos de recaudación, como bancos, supermercados, etc. Sólo tres oficinas no continuarán operando después de esa fecha: Providencia, Observatorio y Benito Juárez.

(Foto: Cuartoscuro)

“Mantendremos 21 Oficinas de Atención al Público más algunos Campamentos; 21 oficinas repartidas a lo largo y ancho de la ciudad; los puntitos azules que se ven sobre el mapa indican la ubicación de las oficinas, son las mismas oficinas que están funcionando a la fecha”, dijo el Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Rafael Bernardo Carmona Paredes.

Cabe mencionar que se recontratarán cerca de 614 personas que laboraban para las cuatro empresas concesionadas: VEOLIA, IACMEX, TECSA y AMSA: personal que atenderá directamente en las oficinas del agua, 147; para conexiones, 24 personas; medidores, 160; suspensión y restricción, 24 personas; lecturistas, 180; notificadores, 10 personas; administrativos, 50; y, en la parte de atención telefónica 19, todos ellos contratados por honorarios y con seguridad social.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la transferencia de actividades de las concesionarias de agua potable al gobierno capitalino no afectará el servicio que reciben los usuarios, ni tampoco derivará en un alza en la tarifa.

Además del ahorro de dinero, esta transición, aseguró, permitirá comenzar un proceso de modernización con un programa de cambio en medición de agua.

Agua Potable (Foto: Cuartoscuro)

“Estamos trabajando en un programa muy importante de mejora en la medición de cambio de medidores porque este ahorro que vamos a tener, dado que ya no se renuevan las concesiones, va a permitir utilizar este recurso, pues para la mejora de la atención y, al mismo tiempo, para la mejora de la medición de agua en la Ciudad de México”, explicó la alcaldesa.

“Se va a entrar en un proceso de modernización en todo este esquema que hasta ahora, pues no, no... en realidad, procedió de manera, pues muy, muy lenta”, agregó.

Por otro lado, cabe recordar que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) está aplicando una reducción paulatina en la cantidad del vital líquido que se envía desde el Sistema Cutzamala a la Ciudad de México y el Estado de México. Lo anterior, debido a la fuerte sequía y los bajos niveles en las tres presas que alimentan al Cutzamala.

Otra medida que se tomará para mediados de junio será el paro que estaba previsto en la última semana de mayo, debido a que se trabaja en las maniobras necesarias para evitar un paro total y provocar las menores afectaciones posibles a la población. De este modo, durante las 36 horas del operativo, se suministrarán 9 m3/s, lo que equivale al 68% del caudal entregado para esa fecha.

SEGUIR LEYENDO