Becas para estudiantes mexicanos: cómo solicitar el apoyo de 26,000 pesos mensuales para cursar una maestría o un doctorado en Japón

Esta es la última semana para solicitar una de las becas de posgrado que ofrece la Embajada de Japón en México.

El programa, denominado Becas Mext a Japón, se dirige a jóvenes mexicanos que quieran cursar un máster o un doctorado en una universidad nipona, y concede a los beneficiarios una ayuda económica mensual de más 26,400 pesos mexicanos (145,000 yenes), entre muchos otros beneficios.

El apoyo se concede durante dos años, con opción a prórroga. Esto incluye un curso preparatorio de seis meses en lengua japonesa, y de seis meses como estudiante investigador, antes de comenzar el posgrado.

“Se permiten todas las áreas de estudio siempre que estén relacionadas con su formación previa. Se excluyen las artes tradicionales japonesas tales como Teatro Kabuki, Danza Tradicional Japonesa, artes marciales, etc.”, explica la Embajada del país nipón en su sitio web.

Según las bases del programa, denominado Becas Mext a Japón, el período de preinscripción de candidatos estará abierto hasta el viernes 28 de mayo, a las 13:00 horas. Los seleccionados tendrán que contar con disponibilidad para viajar al país asiático entre el 1 y el 7 de abril de 2022.

¿Cuáles son los requisitos del programa?

* Tener nacionalidad mexicana.

* Ser menor de 35 años al 1 de abril de 2022.

* Estar titulado.

* Haber concluido con un promedio mínimo de 8.0 en el último grado de estudios.

* Tener disposición para aprender el idioma japonés.

* Tener buena salud física y mental.

* Hablar inglés avanzado. Se aceptan las siguientes titulaciones:

- IELTS: puntaje mínimo de 6.5 en el examen académico.

- Cambridge First Certificate in English (mínimo nivel B2); Advanced Certificate in English (CAE) o Certificate of Proficiency (CPE).

- TOEFL ITP (Internet Test): puntaje mínimo de 550.

- TOEFL iBT (Internet Based Test): puntaje mínimo de 90.

¿Qué incluye el programa?

Los estudiantes que resulten seleccionados para estudiar un posgrado en Japón, obtendrán los siguientes beneficios:

* Ayuda económica. Estas varían en función de los estudios que realice el beneficiario:

- Estudiantes que reciben educación preparatoria y estudiantes no regulares: 143,000 yenes al mes (unos 26,131 pesos mexicanos mensuales).

- Estudiantes regulares inscritos en cursos de maestría o títulos profesionales: 144,000 yenes al mes (26,314 pesos mexicanos mensuales).

- Estudiantes regulares inscritos en cursos de doctorado: 145,000 yenes por mes (26,497 pesos mexicanos mensuales).

* Asignación suplementaria de 2,000 yenes o 3,000 yenes por mes (de 367 a 550 pesos mexicanos) se agregará al monto de la beca mensual para los seleccionados que estudien en regiones especiales designadas.

* Tarifas: las tasas para el examen de ingreso, y los gastos de matrícula serán cubiertos por el programa MEXT.

* Gastos de viaje a Japón: MEXT proporcionará un boleto de avión a los beneficiarios para su traslado a Japón, y será la organización quien estipule las fechas de viaje y la ruta. El seleccionado viajará en clase económica desde el aeropuerto internacional más cercano a su residencia, y deberá asumir el resto de costos relacionados con el viaje, como las tasas de aeropuerto, el seguro de viaje, impuestos especiales, el equipaje no incluido en el boleto, o el alojamiento en un tercer país. Una vez en el destino, el estudiante deberá costear también los gastos de transporte hasta su residencia.

* Gastos de viaje desde Japón: MEXT únicamente abonará el billete de avión al finalizar el período de beca, y de nuevo, el becario deberá costear el resto de costos derivados del viaje. Si por algún motivo el beneficiario regresa antes a casa, -por ejemplo, para ver a sus familiares- no se hará cargo de ese traslado.

¿Cómo registrarse?

Si estás interesado en formar parte del programa MEXT, debes presentar tu candidatura escribiendo al correo electrónico becas@me.mofa.go.jp., antes del viernes 28 de mayo de 2021 a las 13:00 horas.

En el email deberás adjuntar el cuadro de registro de Posgrado 2022 cumplimentado, junto con el FOLIO DEL SIGNA de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Puedes encontrar ambos documentos aquí, en el punto II. PROCEDIMIENTO, artículo 2.

Además deberás presentarte a un examen de idiomas el lunes 28 de junio de 2021, a las 09:00. Este se realizará de forma presencial en la Ciudad de México. Un día después recibirás una notificación por correo electrónico, en la que te indicarán la fecha y hora en que deberás acudir a la entrevista en la Embajada de Japón, ubicada también en la capital. Esta tendrá lugar entre el miércoles 30 de junio y el jueves 1 de julio.

Los resultados de las entrevistas se publicarán el 2 de julio.

La fecha límite para presentar el certificado y título notariado, el certificado médico y el CD con la información escaneada, será el martes 13 de julio a las 18:00 horas. Antes del 4 de octubre de 2021 deberás entregar también las cartas de pre-aceptación recibidas de las universidades japonesas, y la hoja de preferencia de universidades.

Puedes consultar todos los pasos del proceso en el documento de convocatoria, y también en la Guía de Solicitud para Estudiantes de Investigación.

