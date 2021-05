Dante Delgado supo de la renuncia de Ricardo Bours sólo una hora antes de que se hiciera pública

Ricardo Bours Dante Delgado (Foto: Cuartoscuro/Facebook@ricardobourscastelo)

Ricardo Bours, ex candidato de Movimiento Ciudadano (MC) para la gubernatura de Sonora, aseguró que Dante Delgado, líder del partido naranja en el Senado de la República, supo de su renuncia una hora antes antes de que se hiciera del dominio público.

Durante una entrevista a Grupo Fórmula, el ex abanderado de MC explicó que una vez tomada la decisión de abandonar la encomienda que confiaron en él y antes de publicar el escrito en el que ratificaba dicho acto, el egresado del Tec de Monterrey se comunicó con el miembro fundador del partido y le dijo que se bajaba del proyecto al que fue invitado.

“Informé antes de hacerlo a Dante Delgado”, dijo. Y agregó que esto fue una cortesía exclusiva porque el integrante de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores fue quien lo invitó a participar en Movimiento Ciudadano. “Lo hice una hora antes de anunciarlo”, especificó.

En cuanto a una supuesta responsabilidad con el partido naranja, Bours Castelo explicó que nunca militó para él y que abandonar la contienda le pareció el “acto más congruente”, sin importar que la decisión la tomara a menos de un mes de la votación.

Después, agregó su prioridad electoral dado el contexto político en Sonora, pues el ex candidato se volcó a apoyar al priista Ernesto Gándara, quien busca la gubernatura bajo la coalición Va por México, impulsada por los empresarios Claudio X. González, Gustavo de Hoyos y los partidos de la política tradicional de México (PRI-PAN-PRD).

“Lo que sí es que hay que hacer hasta lo imposible para que no llegue Alfonso Durazo”, declaró durante la entrevista, pues el candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tiene un gran apoyo popular, el cual lo instó a querer capitalizar su masa votante en favor del militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Esta no es la primera vez que el ex candidato arremete contra Durazo Guajardo. Cabe recordar que el primer día de campaña del ex contrincante gubernamental llamó al ex secretario de Seguridad “pendejo” en un evento privado; sin embargo, esto se supo porque Jorge Morales, ex vocero de Guillermo Padrés (ex gobernador de Sonora de 2009-2015 por el PAN), lo grabó con su celular.

“Ya puedo hablar de Durazo, ya puedo hablar cosas malas de Durazo, ya puedo decir la clase de pendejo que es”, declaró ante miembros del Club Juraltai. Posteriormente, al verse evidenciado, reafirmó lo que dijo para un medio local.

“No puedo contradecir lo que dije, sí dije que era un pendejo Alfonso Durazo, me ganó el coraje porque se dedicó dos años a construir su candidatura en lugar de ponerse a velar por la seguridad de los sonorenses y de los mexicanos”, dijo para los micrófonos de La Oreja Radio FM.

Por su cuenta, la dirigencia de MC, encabezada por Clemente Castañeda, se deslindó de la acción del ex candidato y estimó su renuncia como un acto que no apoyan.

“La decisión de Ricardo Bours de apoyar la candidatura de otro candidato, es una decisión personal que no compartimos ni apoyamos. Movimiento Ciudadano seguirá en la contienda como una señal de respeto a las y los ciudadanos que han confiado en nosotros”, comunicó el partido en un boletín oficial.

Finalmente, el partido agraviado anunció que en el transcurso de la tarde del martes 18 de mayo darán a conocer las nuevas acciones políticas en favor de que un representante político de ellos llegue a la gubernatura.

